Đột quỵ ở tuổi 19

MỹĐang tập trong phòng gym, Edward Constantineau bỗng cảm thấy cánh tay trái yếu dần một cách bất thường liền nhờ gọi cấp cứu.

Khi ấy là tháng 3, Edward Constantineau, 19 tuổi, ở thành phố Sterling Heights, bang Michigan, đang thực hiện bài tập kéo xô với máy (lat pulldowns). Nhận thấy bất thường, thay vì chủ quan, chàng trai nhờ nhân viên lễ tân gọi cấp cứu ngay. Bà Stephanie, mẹ của Constantineau, tin rằng con trai đã "tự cứu sống chính mình" nhờ hành động quyết đoán đó. "Tôi tin rằng có một sức mạnh lớn lao, một thiên thần hộ mệnh đã che chở cho nó", bà chia sẻ.

Tại bữa tiệc Giáng sinh ở nhà ông bà năm nay, Constantineau quây quần bên người thân, những người đã tiếp thêm sức mạnh để anh vượt qua biến cố lớn nhất cuộc đời. Đó là một chặng đường đầy thử thách mà chàng trai vẫn đang nỗ lực từng ngày để chinh phục.

Edward Constantineau tại phòng phục hồi chức năng nội trú bên trong Bệnh viện Henry Ford Macomb ở Clinton Township. Ảnh: Detroit News.

Constantineau được đưa vào Bệnh viện Henry Ford Macomb, bác sĩ chẩn đoán xuất huyết não - đột quỵ não, phẫu thuật khẩn cấp. Cậu hôn mê sâu, mất 5-7 ngày mới tỉnh lại. Suốt 27 ngày Constantineau nằm phòng hồi sức tích cực (ICU), gia đình trải qua những giờ phút căng thẳng. "72 giờ đầu tiên là khoảng thời gian tồi tệ nhất. Chúng tôi chỉ biết đặt niềm tin vào Chúa và các bác sĩ", bà Stephanie nhớ lại.

Theo Mohammed Rehman, bác sĩ chuyên khoa can thiệp mạch máu thần kinh tại Hệ thống Y tế Henry Ford, nguyên nhân dẫn đến cơn đột quỵ của Constantineau là tình trạng dị dạng động tĩnh mạch (AVM). Thông thường, mao mạch đóng vai trò cầu nối giúp điều tiết áp lực máu khi chuyển từ động mạch sang tĩnh mạch. Tuy nhiên, ở người mắc AVM, các mạch máu này bện xoắn trực tiếp vào nhau, tạo thành một búi rối loạn không có hệ thống mao mạch trung gian, theo Cleveland Clinic. Dữ liệu từ Hệ thống Y tế Henry Ford cho thấy tình trạng này thường xảy ra ở não và phần lớn là bẩm sinh, với tỷ lệ mắc bệnh khoảng 1/100.000 người.

Bác sĩ Rehman cho hay AVM thường là bẩm sinh và khởi phát ở người trẻ từ 10 đến 40 tuổi. Mỗi năm, hệ thống y tế Henry Ford tiếp nhận khoảng 3-5 ca vỡ dị dạng mạch máu não cùng khoảng 40 đến 50 trường hợp phát hiện bệnh khi chưa vỡ. Khi các tổn thương tích tụ theo thời gian, AVM gây ra các triệu chứng như đau đầu dữ dội, co giật hoặc yếu liệt các chi.

Sau khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm, Constantineau đối mặt với một thử thách khác, đó là học lại cách làm người trưởng thành. "Lúc đầu tôi thậm chí không thể ngồi thẳng. Tôi mất sạch cơ bắp và phải ngồi xe lăn. Cảm giác bị mắc kẹt trong chính cơ thể mình thật tồi tệ", Constantineau chia sẻ.

Constantineau trải qua 43 ngày phục hồi chức năng nội trú với lịch trình trị liệu tối thiểu 5 buổi mỗi tuần. Anh phải tập luyện đa dạng từ vật lý trị liệu, phục hồi chức năng sinh hoạt đến trị liệu ngôn ngữ. Trong đó, luyện giọng là thử thách bắt buộc do anh bị mất tiếng hoàn toàn sau thời gian đặt ống nội khí quản.

Chàng trai trẻ thừa nhận giai đoạn đầu trị liệu là quãng thời gian "khắc nghiệt nhất". Anh cảm thấy nản lòng khi thực hiện các bài tập vận động tinh. Hiện Constantineau vẫn chưa thể cử động được cổ tay và các ngón tay bên trái. Tuy vậy, các bác sĩ vẫn đánh giá sự tiến bộ của Constantineau là "phi thường" nhờ tinh thần thép và sự hỗ trợ từ gia đình.

Theo bà Stephanie, quá trình hồi phục hoàn toàn có thể kéo dài ít nhất 18 tháng nhưng gia đình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng vì chứng kiến Constantineau nỗ lực mỗi ngày. Hiện tại, ở tầng hầm của ngôi nhà, Constantineau vẫn đều đặn thực hiện các bài tập bổ trợ và đạp xe tại chỗ theo hướng dẫn của bác sĩ.

"Tôi đang cố gắng tái hòa nhập với cuộc sống bằng cách gặp gỡ bạn bè và đăng ký một khóa học trực tuyến tại Cao đẳng Cộng đồng Macomb vào mùa thu này", anh nói.

Bác sĩ Rehman cảnh báo đột quỵ có thể xảy ra với bất kỳ ai ở mọi lứa tuổi, dù nguy cơ thường tăng dần theo thời gian. Ông cho biết khoảng 10-15% số ca đột quỵ hiện nay là những người dưới 50 tuổi. Vì vậy, ông khuyến cáo mọi người không được chủ quan mà cần nắm rõ các dấu hiệu nhận biết bệnh thông qua quy tắc viết tắt F.A.S.T để nhận diện sớm các dấu hiệu. Cụ thể, F (Face) - méo mặt, xệ cơ mặt một bên, A (Arm) - yếu hoặc liệt tay, chân, S (Speech) - nói ngọng, khó nói hoặc ngôn ngữ bất thường, T (Time) - thời gian là vàng. Gọi cấp cứu ngay khi có các dấu hiệu trên.

Vượt qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý, Constantineau giờ đây tràn đầy lạc quan. Tháng 1 tới, cậu sẽ quay lại trường để tiếp tục ngành Khoa học Thể dục. Biến cố lớn nhất cuộc đời cũng củng cố quyết tâm trở thành điều dưỡng hoặc trợ lý bác sĩ của anh. "Tôi biết phục hồi cần thời gian nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tương lai phía trước", chàng trai trẻ khẳng định.

Bình Minh (Theo The Detroit News)