Sáu cổ vật gốm Chu Đậu thuộc sở hữu tư nhân

Hiện vật có đường kính 36 cm. Phía thành bên trong được trang trí họa tiết cúc dây hình chữ S mềm mại, lòng đĩa vẽ hình thiên nga đang dang rộng đôi cánh.

Đĩa nằm trong sáu hiện vật gốm Chu Đậu được đấu giá ở Singapore cuối tháng 5, từng do nhà sưu tập Adrian Zecha mua vào năm 1977, sau đó tiếp tục được bán tại phiên của Sotheby's. Hiện các món đồ nằm trong bộ sưu tập An Biên của ông Trần Đình Thăng, được bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Hải Phòng.

Ông Thăng 65 tuổi, giám đốc doanh nghiệp chuyên sản xuất giày dép ở thành phố Hải Phòng, là một trong hai cá nhân ở Việt Nam sở hữu bảo vật quốc gia. Bộ sưu tập An Biên của ông từng được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Hải Phòng, đăng tải trên nhiều ấn phẩm báo chí trong nước.