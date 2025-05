Sau có gia đình, anh sẽ yêu thương vợ con

Mình hứa trong tương lai sẽ phấn đấu nhiều trong công việc để lo cho cuộc sống gia đình, chắc mình chỉ hứa được vậy.

Mình là nam giới, 32 tuổi nhưng chưa có vợ hay một mối tình chính thức nào cả. Giới thiệu sơ về mình, mình làm văn phòng, thu nhập tạm ở mức bình thường, ngoại hình cũng bình thường nốt, nói chung chắc cũng chẳng có điểm gì nổi bật. Tuy là thế nhưng mình lại thích mấy em xinh xắn, ngoại hình ưa nhìn nên mới ế tới giờ. Cái này mỗi người mỗi tiêu chuẩn, nên mọi người đừng nói mình tiền ít mà đòi hỏi nhiều nha. Mình nói thiệt tình yêu là cảm xúc mà, không có cảm xúc sao mà yêu được phải không các anh chị.



Tuy nói vậy, nhưng mình đã suýt quen được hai em, nhưng kẹt nỗi chắc do mình chưa được may mắn. Em đầu tiên, ban đầu em ấy cũng không thích mình cho lắm, nhưng mình theo đuổi một thời gian thì em ấy cũng có cảm tình, dần dần hẹn được em đi chơi hai lần. Lần thứ ba chở em đi xem phim, xuống cái tầng hầm dốc hơi cao, mình đi xe số (xe hơi yếu), lúc chở em lên thì xe yếu quá, thắng lại bị hư thành ra xe tụt không phanh làm em ấy hốt hồn. Hôm sau về em nhắn tin dừng với mình luôn.



Em thứ hai mình quen cũng tại cái xe, thực sự là mình rất chán cái xe này, nhưng nghĩ nó còn đi được nên vẫn giữ để đi. Em thứ hai mình quen cũng xinh (nhiều anh theo), nhưng hơi mũm mĩm một chút (người ta gọi là hơi to con). Có bữa mình dẫn em đi ăn chè, sau khi ăn xong thì ra về, quán chè cũng sát lè đường, mọi người ngồi đông. Hôm đó xe mình hơi non, mình ngồi lên xong, em ngồi sau cái xe nổ lốp, mọi người ai cũng cười. Thế là hôm sau em về nhắn tin dừng với mình.

Hôm nay mình mạo muội lên đây viết vài dòng, tìm một người bạn đời cũng bình thường như mình, nếu xinh gái càng tốt, công việc bình thường như mình cũng được, biết đâu mình nên duyên. Mình vừa sửa lại xe xong, chắc đi chơi không gặp mấy tình trạng như trên nữa. Mình hứa trong tương lai sẽ phấn đấu nhiều trong công việc để lo cho cuộc sống gia đình, chắc mình chỉ hứa được vậy. Ngoài ra mình cũng chẳng có điểm nào đặc biệt cả, có chăng chắc mình nghĩ sau có gia đình mình sẽ yêu vợ thương con. Vậy thôi.

