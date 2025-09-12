Sau bỏ học, thần đồng IQ 204 ứng tuyển vào Oxford

Hàn QuốcỞ tuổi 12, Baek Kang-hyeon, được mệnh danh là thần đồng với IQ 204, ứng tuyển vào ngôi trường số 1 thế giới, sau khi bỏ học cấp 3.

Baek thu hút sự chú ý khi bộc lộ khả năng vượt trội về Toán và âm nhạc trên một chương trình truyền hình vào năm 2016, khi 41 tháng tuổi. Nam sinh sau đó đạt 163 điểm trên thang trí tuệ Wechsler, tương đương IQ 204, thuộc top 0,0001% người có chỉ số thông minh cao nhất thế giới.

Sau ba năm học tiểu học và trung học cơ sở, Baek được nhận vào trường Trung học Khoa học Seoul, một trong những ngôi trường đào tạo năng khiếu danh tiếng. Tuy nhiên, Baek bỏ học hồi tháng 8/2023. Trên kênh YouTube cá nhân, cậu bé nói cảm thấy việc học trên lớp đang biến mình thành một cỗ máy giải đề. Em muốn dừng lại để làm những việc sáng tạo hơn.

Tuy nhiên, cha của Baek tiết lộ lý do là con bị các bạn lớn tuổi hơn xúc phạm, coi như người vô hình và không được giao việc mỗi khi có dự án nhóm. Không chỉ bị bắt nạt ở trường, Baek còn trở thành mục tiêu của nhiều lời chế giễu trên mạng.

Hôm 6/9, Baek đăng tải một video với tiêu đề "Applying to Oxford University", chia sẻ kế hoạch ứng tuyển vào Đại học Oxford. Ngôi trường danh tiếng nước Anh hiện ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng đại học thế giới Times Higher Education.

"Hơn một năm rưỡi qua, em vừa học để chuẩn bị đến Anh, vừa thi chương trình phổ thông quốc tế A-Level", cậu bé nói.

Kết quả A-Level vừa được công bố, Baek đạt điểm cao nhất (A*) ở cả bốn môn: Toán cao cấp, Toán, Vật lý và Hóa học, nằm trong top 1%. Với số điểm này, em đặt nguyện vọng vào ngành Khoa học máy tính.

Baek cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực Toán (MAT) vào ngày 23/10, điểm thi thử quanh mức 98-100/100. Đây là bài thi bắt buộc đối với sinh viên muốn theo học các ngành liên quan Toán ở Oxford, gồm 27 câu hỏi trong hai tiếng rưỡi.

Tuy nhiên, theo quy định của Cơ quan tuyển sinh đại học và cao đẳng Anh (UCAS), thí sinh từ 13 tuổi trở lên mới được nộp hồ sơ, trong khi Baek mới tròn 12 tuổi.

"Em đã liên hệ UCAS và Oxford để hỏi về điều kiện. Họ nói sẽ trả lời trước cuối tháng này", Baek cho biết.

Baek Kang-hyeon viết rằng ngay cả khi được UCAS thông qua, em cũng chưa thể đi học do thị thực sinh viên chỉ áp dụng với độ tuổi từ 16. Do đó, Baek mong được trường gửi lời mời nhập học để cậu đến Anh sau ba năm nữa.

Mục tiêu của Baek là trở thành một chuyên gia AI (trí tuệ nhân tạo). Cậu mơ ước phát triển các thiết bị đeo thông minh với ý tưởng "ngay cả người 80 tuổi cũng có thể leo lên đỉnh Everest" và các trò chơi thực tế ảo dựa trên AI. Baek còn định phát hành hai ứng dụng điện thoại trong năm nay và hai cái nữa trong năm sau.

Sau 5 ngày đăng tải, video của Baek thu hút hơn 200.000 lượt xem, gần 10.000 lượt thích và nhiều lời ủng hộ từ người dùng mạng xã hội.

"Mình sẽ luôn ủng hộ bạn. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé", một tài khoản bình luận.

"Hãy đến một nơi rộng lớn hơn và học tập. Đừng quên rằng em mới chỉ 12 tuổi thôi! Vẫn còn nhiều cơ hội hơn để cố gắng", người khác viết.

