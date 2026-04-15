Sâu biển, sứa xuất hiện nhiều ở Bãi Sau Vũng Tàu

TP HCMNhiều du khách bị ngứa rát khi tắm biển do sứa và sâu biển xuất hiện dày đặc ở Bãi Sau, đoạn từ Hòn Bà đến cuối đường Thùy Vân những ngày qua.

Sáng 15/4, anh Bùi Hải Nam, ở Đồng Nai, tắm cách bờ chừng 30 m. Ngụp lặn một lúc, anh cảm giác bị gai chích vào vùng ngực, rồi cảm giác ngứa ngáy lan rộng. Người đàn ông tắm cạnh đó cũng bị tình trạng tương tự. Quan sát xung quanh, họ phát hiện nhiều sâu biển đang lơ lửng nên tức tốc lên bờ.

Tại bãi biển từ Hòn Bà đến cuối đường Thùy Vân, sâu biển thân phủ lông, dài cỡ ngón tay người lớn, theo sóng dạt vào bờ. Ở khu vực gần quảng trường Cột cờ, chúng xuất hiện dày, vùi mình dưới lớp cát. Cùng thời điểm, sứa cũng xuất hiện nhiều, mắc vào lưới ngư dân khi kéo cá ven bờ, dạt lên thành từng đám ở mép nước.

Sâu biển được người dân gom trên bãi cát biển Bãi Sau, sáng 15/4. Ảnh: Trường Hà

Dù xuất hiện nhiều sứa và sâu biển, lượng du khách đến tắm biển tại Bãi Sau không giảm đáng kể. Họ lựa chọn tắm ở khu vực xa bờ hoặc hạn chế xuống nước. Hương Ly, du khách đến từ Tây Ninh, cho biết đây là lần đầu cô chứng kiến sứa và sâu biển xuất hiện dày đặc với hình thù "hơi ghê", nên chọn ở lại trên bờ, đi dạo và trò chuyện cùng ba người bạn thay vì xuống tắm.

Trong khi đó, với người dân địa phương, sự xuất hiện của những sinh vật này không gây nhiều lo ngại và ít ảnh hưởng đến thói quen tắm biển hằng ngày. Bà Hồ Thị Minh Trang nói thường mặc đồ bơi kín thân khi xuống nước để hạn chế tiếp xúc, đồng thời chủ động tránh những khu vực có nhiều sinh vật trôi dạt.

Một chuyên gia sinh học biển cho biết loài sâu biển xuất hiện tại đây thuộc nhóm giun nhiều tơ, tên khoa học Chloeia parva, còn gọi là "giun lửa" hoặc "sâu róm biển". Chúng phát triển mạnh khi nước ấm lên vào mùa xuân - hè, cũng là thời kỳ sinh sản.

Nhóm giun nhiều tơ như Chloeia parva thường xuất hiện nhiều khi nhiệt độ nước tăng và dòng chảy thay đổi. Việc chúng dạt vào bờ không phải dấu hiệu ô nhiễm mà là hiện tượng sinh thái theo mùa. Đặc điểm của loài này là lớp lông tơ chứa độc tố phủ ngoài cơ thể. Khi tiếp xúc, các lông tơ dễ gãy, cắm vào da và giải phóng độc tố, gây đau rát, ngứa.

Sứa mắc lưới kéo cá của ngư dân ở đoạn biển gần Hòn Bà. Ảnh: Trường Hà

Đối với sứa, theo ông Trần Hữu Bảo Luyện, hơn 40 năm làm nghề cứu hộ biển, ngoài sứa trắng ít nguy hiểm, bãi biển xuất hiện sứa xanh. Loài này, cùng với sứa lửa, có thể gây kích ứng da, ngứa rát khi tiếp xúc.

Đại diện Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu cho biết hiện tượng sứa, sâu biển xuất hiện đã được ghi nhận vài ngày qua. Đây là hiện tượng tự nhiên xảy ra hàng năm, chưa ghi nhận trường hợp dị ứng nặng.

"Tình trạng này xuất hiện vào đầu mùa mưa, sau đó giảm dần khi điều kiện thời tiết và dòng hải lưu ổn định", ông nói.

Du khách khi bị sứa hoặc sâu biển chích nên nhanh chóng lên bờ, rửa vùng da bằng nước sạch, bôi chanh hoặc giấm để giảm ngứa hoặc đến các trạm cứu hộ dọc bãi biển để được sơ cứu, bôi thuốc đặc trị. Ngoài ra, người bị nạn nên theo dõi phản ứng cơ thể và đến cơ sở y tế nếu xuất hiện sưng nề hoặc dị ứng nặng.

Sứa dày đặc trên biển Vũng Tàu Sứa được ngư dân kéo lên bờ. Video: Trường Hà

Trường Hà