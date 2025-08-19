Sau bão giông, em chọn ở bên một người biết trân trọng

Anh có thể hơn em nhiều tuổi, có thể từng đổ vỡ, nhưng nhất định phải là người tử tế và thương em thật lòng.

Em sinh năm 1993, là cô giáo dạy Văn ở Hà Nội. Cuộc sống của em gói gọn trong mùi phấn trắng, tiếng cười học trò và những trang sách thơm mùi giấy mới. Em yêu buổi sáng yên ả bên tách trà, yêu những chiều mưa có người ngồi cạnh, và tin rằng hạnh phúc đôi khi chỉ cần là một ánh mắt biết nói hoặc một bàn tay siết chặt. Với em, bình yên là khi vợ chồng biết yêu thương và bao dung cho nhau giữa những khác biệt, chứ không để sóng gió và biến cố cuốn trôi tất cả. Em là người bình thường với thu nhập đủ sống, nên cũng chỉ mong tìm một người bình thường, không bon chen, không mong cầu phú quý, chỉ cần chân thành và biết trân trọng nhau.

Anh có thể hơn em nhiều tuổi, có thể từng đổ vỡ, nhưng nhất định phải là người tử tế và thương em thật lòng. Người đàn ông từng trải sẽ hiểu và trân trọng những vết xước trong trái tim em, sẽ bao dung cả những điều chưa hoàn hảo. Em từng bước vào hôn nhân với nhiều kỳ vọng, nhưng rồi phải rời đi khi tình cảm không còn nguyên vẹn. Giờ đây, em là mẹ đơn thân, nuôi con gái khôn lớn từng ngày. Nếu có thể, em vẫn mong có thêm một đứa con nữa để gia đình được trọn vẹn hơn. Em mơ về những năm tháng sau này, khi bố mẹ đã già, bạn bè bận rộn, con gái trưởng thành và bay xa... bên cạnh em vẫn có anh, người nắm tay em qua từng mùa xuân, hạ, thu, đông; cùng thức dậy trong căn nhà ngập tiếng cười, cùng ngồi bên hiên ngắm hoàng hôn, và cùng mỉm cười khi mái tóc cả hai đã bạc màu.

Nếu anh đang tìm kiếm một tình yêu chân thành, bình yên, hãy bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện. Biết đâu, đó sẽ là trang đầu tiên của câu chuyện đẹp mà chúng ta cùng viết nên.

