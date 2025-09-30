Sau 4 năm nhận sổ đỏ mới phát hiện bị lừa sổ giả

Đà NẵngNhận sổ đỏ mảnh đất mua qua môi giới của Minh, vợ chồng anh Quốc cất trong két suốt 4 năm, khi mang ra cầm cố mới biết đây là sổ giả.

Chiều 29/9, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Võ Minh, 34 tuổi, án 14 năm tù và Trần Văn Nam 36 tuổi, 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Võ Minh còn phải nhận thêm một ôm năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị cáo MInh và Nam tại tòa. Ảnh: Hoa Nương

Theo cáo trạng, năm 2018, anh Lê Nguyễn Bảo Quốc (35 tuổi, trú Hội An) quen biết Võ Minh làm nghề môi giới bất động sản - sau khi nhờ Minh tư vấn bán thành công một lô đất tại Nam Hòa Xuân với giá gần 2,9 tỷ đồng.

Lợi dụng sự tin cậy của anh Quốc, Minh nảy sinh ý định lừa đảo. Biết thông tin về một lô đất tại khu đô thị sinh thái Hòa Quý (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Minh dựng câu chuyện giả rằng chủ đất là vợ chồng sống ở miền Tây cần bán gấp. Để hợp thức hóa kế hoạch, Minh rủ Trần Văn Nam, 36 tuổi, đóng giả chủ đất trong giao dịch.

Ngày 10/1/2019, Minh hẹn vợ chồng anh Quốc đến một công ty bất động sản để đặt cọc. Nam xuất hiện với giấy tờ giả mà Minh chuẩn bị sẵn và giải thích lý do "bán gấp" để xóa tan nghi ngờ. Tin tưởng, anh Quốc giao 2,29 tỷ đồng tiền mặt cho Nam. Toàn bộ số tiền sau đó được chuyển cho Minh.

Không dừng lại ở đó, Minh còn chi 8 triệu đồng thuê người làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên vợ chồng anh Quốc để tạo lòng tin. Tháng 1/2019, Minh giao "sổ đỏ" giả và nói rằng thủ tục đã hoàn tất. Anh Quốc không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Số tiền chiếm đoạt được, Minh dùng 1,8 tỷ đồng mua đất tại đường Ngô Gia Tự (quận Hải Châu), phần còn lại tiêu xài cá nhân. Thửa đất sau đó được Minh bán tiếp cho người khác để trả nợ.

Vụ việc chỉ bị phát giác hơn 4 năm sau, khi ngày 19/9/2023 vợ chồng anh Quốc mang "sổ đỏ" đi công chứng để vay vốn và bị nghi ngờ là giả. Kết quả giám định sau đó xác định toàn bộ giấy tờ là giả mạo.

Tại phiên tòa, Minh thừa nhận hành vi lừa đảo và khai do túng thiếu, muốn làm giàu nhanh. Nam khai tham gia đóng giả chủ đất theo sắp đặt của Minh.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân mà còn làm ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường bất động sản, gây mất niềm tin trong xã hội.

