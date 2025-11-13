Sau 10 năm trả nợ gần 8 tỷ đồng, giờ tôi có nên sống hưởng thụ?

Tổng tài sản của tôi có 4 miếng đất, tạm tính giá thị trường trên dưới 11 tỷ đồng, chỉ cần tôi đồng ý sẽ có người mua ngay.

Tôi là nữ, độc thân, hôm nay là ngày tôi hết nợ ngân hàng. Sau 10 năm làm việc không có ngày nghỉ, hôm nay tôi đã chính thức xong nợ, nợ này là nợ tôi vay đầu tư, tổng tiền có và vay ngân hàng khoảng 7,5 tỷ đồng. Hôm nay, tôi muốn hét lên rằng bản thân đã hết nợ, rất vui. Bước chân ra khỏi ngân hàng, tôi muốn vứt bỏ cái điện thoại cũ giá chỉ hơn 2 triệu đồng, cái laptop từ ngày sinh viên và cả cái xe máy cũ.

Tôi muốn bây giờ sẽ sống hưởng thụ, điều mà 10 năm qua chưa dám nghĩ. Tôi muốn sắm cho mình những thứ mới mẻ và đẹp. Tổng tài sản của tôi có 4 miếng đất, tạm tính giá thị trường trên dưới 11 tỷ đồng, chỉ cần tôi đồng ý sẽ có người mua ngay. Các anh chị cho tôi hỏi, giờ đã hưởng thụ được chưa, xứng đáng để "quẩy hết mình" chưa? Tôi cần lời động viên để sống cho bản thân nhiều hơn, cảm thấy mình đã mở lòng yêu đương được rồi vì giờ không còn nợ nữa.

Quỳnh Hoa