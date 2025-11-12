SATRA 'xanh hóa' quản trị - sản phẩm - cộng đồng

SATRA triển khai nhiều hoạt động hướng tới nền kinh tế xanh, đặc biệt tập trung "xanh hóa" ba lĩnh vực chính: quản trị - sản phẩm - cộng đồng.

Kinh tế xanh không còn là một lựa chọn mà đã trở thành xu hướng tất yếu của Việt Nam và toàn cầu, đặc biệt khi các tiêu chuẩn về phát triển bền vững, môi trường và truy xuất nguồn gốc là yêu cầu bắt buộc đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Người tiêu dùng quốc tế cũng như trong nước ngày càng đòi hỏi cao hơn về sản phẩm xanh và sạch. Trong bối cảnh thị trường bán lẻ cạnh tranh khốc liệt, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) xác định "phát triển kinh tế xanh là yêu cầu sống còn, đồng thời là một sứ mệnh tất yếu trong hành trình tương lai".

Sứ mệnh xanh này đang được SATRA hiện thực hóa thông qua chiến lược "chuyển đổi xanh toàn diện" trên mọi lĩnh vực hoạt động. Doanh nghiệp coi đây như lời cam kết đồng hành Chính phủ thực thi mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Để hoàn thành mục tiêu này, SATRA tập trung "xanh hóa" ba lĩnh vực chính: quản trị, sản phẩm, và cộng đồng.

Xanh hóa quản trị - sản phẩm - cộng đồng

Trong lĩnh vực quản trị, SATRA chú trọng xây dựng hệ thống vận hành tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Cụ thể, 4 siêu thị tự chọn Satramart và khoảng 180 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods tiếp tục xây dựng hệ thống vận hành tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải trong các khâu sản xuất, logistics, hướng tới tối ưu chuỗi cung ứng.

Với các đơn vị thành viên như Vissan, Cofidec, tổng công ty đầu tư công nghệ hiện đại, áp dụng các mô hình sản xuất xanh, giảm phát thải, và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của thị trường thế giới. Năng lượng tái tạo cũng là lĩnh vực trọng tâm. Theo đó, SATRA đầu tư hệ thống điện mặt trời và triển khai các trạm sạc điện thông minh tại các siêu thị, trung tâm thương mại để phục vụ người tiêu dùng.

Hệ thống bán lẻ SATRA sử dụng túi thân thiện môi trường. Ảnh: SATRA

Tại chợ đầu mối Bình Điền có quy mô lớn nhất cả nước, Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền đã vận động các tiểu thương chung tay xây dựng mô hình chợ kiểu mẫu: văn minh, hiện đại, an toàn và thân thiện với môi trường. Hệ thống oxy cung cấp cho nhà lồng tôm - cá sử dụng điện thay thế toàn bộ máy dầu do chính tiểu thương tự đầu tư lên tới 3 tỷ đồng giúp thực phẩm tươi ngon hơn và giảm thiểu tiếng ồn, khói bụi. Bên cạnh đó, công ty có nhiều giải pháp công nghệ xanh áp dụng cụ thể vào từng khu vực nhà lồng, khu vệ sinh công cộng và các khu vực bán hàng lưu động. Công ty cũng chú trọng nâng cao công tác quản lý an toàn trật tự và phòng cháy chữa cháy.

Tổng công ty đặc biệt chú trọng xanh hóa sản phẩm, thông qua chuỗi cung ứng thân thiện với môi trường, xanh, sạch từ "nông trại đến bàn ăn". SATRA tích hợp tiêu chí môi trường vào bộ tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp; khuyến khích các đối tác áp dụng bao bì thân thiện môi trường, giảm sử dụng khay xốp, và thay thế túi nylon bằng túi phân hủy sinh học trong toàn bộ hệ thống bán lẻ. Song song đó, SATRA liên tục mở rộng danh mục hàng hóa xanh, sạch, an toàn, từ nông sản hữu cơ đến các sản phẩm chế biến.

Không dừng trong nội bộ, SATRA còn lan tỏa tư duy phát triển bền vững trong cộng đồng và toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh. Tổng công ty cam kết đồng hành các doanh nghiệp có định hướng phát triển bền vững, tích cực phối hợp các cơ quan truyền thông, lan toả tinh thần xanh cho mỗi nhân viên, khách hàng và đối tác. SATRA đặt mục tiêu biến mỗi điểm giao dịch thành một điểm chạm của văn minh xanh, thúc đẩy tinh thần chung tay hành động cùng tiến vào kỷ nguyên xanh của dân tộc.

Chuyển đổi kép "xanh hóa" và "số hóa"

Để hoàn thành "sứ mệnh xanh", SATRA đã lựa chọn chiến lược chuyển đổi kép: chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Tổng công ty xác định hai chuyển đổi này là con đường tất yếu để kiến tạo chuỗi cung ứng bền vững, trong đó logistics là xương sống và số hóa là động lực của kỷ nguyên mới.

Trạm sạc điện thông minh phục vụ người tiêu dùng tại Trung tâm thương mại SATRA Võ Văn Kiệt. Ảnh: SATRA

Theo đó, SATRA đang xây dựng hệ thống logistics thông minh, linh hoạt, sử dụng dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hành vi tiêu dùng, tối ưu hóa cung - cầu, từ đó giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm chi phí vận hành. Tổng công ty đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ vận hành toàn diện trên nền tảng số, trở thành "Hub Logistics xanh - số" kết nối cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Với chiến lược "thương mại đầu mối", SATRA thúc đẩy kết nối ba trục chính: nhà sản xuất, nông dân - hệ thống phân phối hiện đại - thị trường xuất khẩu. Tổng công ty chuẩn hóa quy trình ngay từ vùng nguyên liệu, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn, minh bạch về truy xuất nguồn gốc, giúp hàng Việt vươn xa và tạo được chỗ đứng trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Hàng nhãn riêng SATRA thu hút người tiêu dùng. Ảnh: SATRA

Đại diện doanh nghiệp cho biết, bước vào giai đoạn 2025-2030, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển bền vững sẽ là ba trụ cột phát triển chính, giúp SATRA tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp đầu tàu của TP HCM. "Sự kết hợp đồng bộ này sẽ tạo nên một SATRA hiện đại, sáng tạo, định hình nên "Hub thương mại xanh - số" của TP HCM, kiến tạo một hệ sinh thái thương mại có trách nhiệm với xã hội và môi trường", vị đại diện nhấn mạnh.

Hoàng Anh