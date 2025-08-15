SATRA 'xanh hóa' hệ thống bán lẻ

SATRA ưu tiên các nhà cung cấp xanh, còn bản thân chuyển đổi túi đựng thân thiện môi trường, số hóa quy trình, hướng tới phát triển bền vững.

Sản xuất và sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường hiện là một xu hướng tiêu dùng được thế giới coi trọng. Ở Việt Nam, nhiều người, nhất là giới trẻ cũng đề cao tiêu dùng "xanh" để bảo vệ sức khỏe, tái tạo năng lượng, bảo vệ môi trường. Tiêu dùng "xanh" được xem như một biện pháp "giải cứu trái đất" trước những thay đổi theo chiều hướng xấu của môi trường sống trên toàn cầu. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030.

Hệ thống bán lẻ SATRA thay đổi bao bì túi đựng sang loại thân thiện môi trường, túi tự hủy sinh học. Ảnh: SATRA

Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xanh của người dân, hệ thống bán lẻ thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên (SATRA) thời gian qua đã có nhiều hoạt động cụ thể. Đơn cử toàn bộ mạng lưới 4 siêu thị tự chọn Satramart và hơn 180 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods trải rộng khắp TP HCM đã thay đổi bao bì túi đựng sang loại thân thiện môi trường, túi tự hủy sinh học. Hệ thống bán lẻ này cũng khuyến khích khách hàng mang theo túi cá nhân khi mua sắm.

SATRA hạn chế sử dụng bao bì nhựa dùng một lần trong trưng bày, đóng gói. Thay vào đó, đơn vị tăng cường sử dụng khay, hộp làm từ vật liệu có khả năng phân hủy sinh học nhằm góp phần giảm áp lực rác thải nhựa ra môi trường.

Song song đó, đơn vị áp dụng hóa đơn điện tử, chứng từ số và các phần mềm quản lý nhằm giảm thiểu in ấn giấy. Luôn xác định tiêu dùng xanh và bảo vệ môi trường là một trong những định hướng phát triển bền vững, doanh nghiệp thay thế toàn bộ đèn chiếu sáng sang đèn LED tiết kiệm năng lượng, tối ưu hệ thống lạnh để giảm tiêu thụ điện, cũng như đang nghiên cứu lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại một số điểm kinh doanh. Các siêu thị, trung tâm thương mại trong hệ thống đều đã triển khai trạm sạc điện thông minh, hướng tới sử dụng năng lượng thân thiện môi trường.

Tiêu dùng xanh và bảo vệ môi trường là một trong những định hướng phát triển bền vững của SATRA. Ảnh: SATRA

Nhằm khuyến khích sản xuất và tiêu dùng xanh trong cộng đồng, SATRA luôn ưu tiên các đối tác cung ứng sản phẩm đạt chứng nhận thân thiện môi trường. Hệ thống bán lẻ này đã tham gia chương trình "Tích xanh trách nhiệm" do Sở Công thương TP HCM khởi xướng. Tháng 5 vừa qua, SATRA ký kết biên bản ghi nhớ với khoảng 10 nhà cung cấp tiêu biểu - những đơn vị tiên phong tham gia chương trình "Tích xanh trách nhiệm". Ông Vũ Dương Quân - Trưởng ban Quản lý hệ thống bán lẻ SATRA cho biết thêm, đơn vị đang đẩy mạnh triển khai chương trình tới toàn bộ các nhà cung cấp, nhằm nâng cao chuẩn mực chất lượng và sự minh bạch trong toàn chuỗi cung ứng.

Theo đó, những nhà cung cấp tham gia chương trình được hệ thống ưu tiên lựa chọn ký hợp đồng dài hạn để đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm, được ưu tiên ký hợp đồng đưa vào các điểm bán mới và kênh bán hàng trực tuyến của SATRA.

Các sản phẩm thuộc chương trình còn được ưu tiên trưng bày ở các vị trí dễ nhận biết, ở các khu vực riêng biệt tại siêu thị, cửa hàng và có dán nhãn "Tích xanh trách nhiệm" để khách hàng dễ nhận diện. Hệ thống cũng ưu tiên giới thiệu sản phẩm này qua các kênh truyền thông như website, fanpage, tờ rơi, bảng điện tử nhằm khuyến khích sản xuất và tiêu dùng xanh.

Tính đến thời điểm hiện nay, đã có khoảng 14 doanh nghiệp đăng ký "Tích xanh trách nhiệm" tại hệ thống bán lẻ của SATRA. Hơn 64 sản phẩm thuộc các nhóm hàng rau củ quả, trứng và cà phê đạt tiêu chí "bền vững - an toàn - trách nhiệm - minh bạch" đã có mặt tại các siêu thị Satramart và cửa hàng Satrafoods.

Khách hàng lựa chọn sản phẩm tham gia "Tích xanh trách nhiệm". Ảnh: SATRA

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng sản phẩm xanh, hệ thống bán lẻ SATRA còn có định hướng phát triển các mặt hàng Organic. Theo đó, các điểm bán của SATRA bổ sung đa dạng, mở rộng danh mục nhóm hàng hữu cơ, từ rau củ quả, gạo, hạt, trứng, sữa đến thực phẩm chế biến đạt chứng nhận tiêu chuẩn trong nước và quốc tế (USDA, EU Organic) và trong nước (Organic Việt Nam TCVN 11041). SATRA cũng ưu tiên hợp tác lâu dài với các vùng trồng, trang trại hữu cơ và nhà sản xuất áp dụng quy trình canh tác không sử dụng hóa chất, giảm phát thải và bảo tồn hệ sinh thái đất.

Những mặt hàng đạt chuẩn Organic được SATRA dành khu vực trưng bày riêng, bắt mắt, dễ nhìn. Hệ thống đồng thời tăng diện tích trưng bày sản phẩm Organic tại các siêu thị và cửa hàng, đính kèm thông tin rõ ràng về nguồn gốc, quy trình sản xuất để tạo niềm tin cho người tiêu dùng khi mua sắm.

Ngoài ra, để hỗ trợ doanh nghiệp bán sản phẩm đạt chứng nhận "xanh", SATRA còn xây dựng thêm các chương trình khuyến mãi định kỳ, dành chuyên trang cho sản phẩm của doanh nghiệp xanh và combo sản phẩm hữu cơ nhằm thu hút người tiêu dùng tiếp cận dễ dàng hơn. Đơn vị còn triển khai các chương trình truyền thông, các workshop trải nghiệm nấu ăn, dùng thử sản phẩm hữu cơ, chia sẻ kiến thức về lợi ích sức khỏe và môi trường của thực phẩm hữu cơ để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về lợi ích của sản phẩm hữu cơ, từ đó thúc đẩy thói quen tiêu dùng xanh, an toàn và bền vững.

Hệ thống bán lẻ SATRA hỗ trợ doanh nghiệp bán sản phẩm đạt chứng nhận "xanh". Ảnh: SATRA

Chia sẻ thêm với VnExpress, ông Quân cho rằng, những hoạt động "xanh hóa" hệ thống ở SATRA không chỉ giúp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Điều này còn thể hiện cam kết dài hạn của doanh nghiệp trong việc phát triển kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội và mục tiêu phát triển bền vững, góp phần lan tỏa lối sống xanh, bền vững đến cộng đồng.

Hoàng Anh