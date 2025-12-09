SATRA tung giỏ quà Tết Bính Ngọ 2026

SATRA phục vụ người dân đón Tết 2026 bằng các giỏ quà đa dạng mẫu mã, mức giá dao động từ 200.000 đến 3 triệu đồng, cùng các gói quà an sinh gồm các sản phẩm thiết yếu.

Hệ thống bán lẻ SATRA, gồm 4 siêu thị tự chọn Satramart và khoảng 160 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods, vừa giới thiệu nhiều mẫu giỏ quà Tết Bính Ngọ 2026. Từ giỏ quà cao cấp với rượu vang, yến sào, trà thượng hạng đến giỏ quà truyền thống gồm mứt Tết, cà phê, bánh kẹo, hệ thống bán lẻ này đều có thể đáp ứng đa dạng các nhu cầu biếu tặng của doanh nghiệp, cơ quan và người tiêu dùng phổ thông trong dịp Tết Bính Ngọ. Mức giá các giỏ quà Tết của hệ thống dao động từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng, phù hợp nhiều phân khúc khách hàng. Đặc biệt, khách hàng có thể tự chọn sản phẩm và yêu cầu đóng gói theo ý thích.

Một số mẫu giỏ quà Tết tại hệ thống bán lẻ SATRA. Ảnh: SATRA

Điểm nhấn trong dịp này chính là chính sách chiết khấu cho đơn hàng lớn. Cụ thể, đơn vị áp dụng mức chiết khấu doanh số quy đổi thành phiếu mua hàng SATRA, áp dụng tùy theo từng hạn mức. Với khách hàng doanh nghiệp, chiết khấu 2% cho đơn hàng từ 30 triệu đồng và chiết khấu 5% cho đơn hàng từ 200 triệu đồng trở lên. Nhóm khách hàng cá nhân, hệ thống bán lẻ này chiết khấu từ 2% cho đơn hàng 5 triệu đồng trở lên và chiết khấu 4% cho đơn hàng trên 30 triệu đồng. Người mua hàng có thể liên hệ trực tiếp tại các điểm bán.

"Với các mẫu giỏ quà cùng các mức chiết khấu, chúng tôi mong muốn có thể hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ quan, các hội đoàn và người tiêu dùng tiết kiệm chi phí quà tặng mà vẫn đảm bảo chất lượng với hình thức trang trọng, mang không khí xuân đến với mọi người, mọi nhà", đại diện đơn vị cho biết.

Khách hàng tự chọn sản phẩm và yêu cầu đóng gói giỏ quà Tết theo ý thích. Ảnh: SATRA

Bên cạnh các mẫu quà Tết, hệ thống bán lẻ này còn triển khai các túi an sinh với hàng thiết yếu, hàng bình ổn cũng như hàng nhãn riêng SATRA, đồng hành các chương trình vì cộng đồng, chung tay chuẩn bị một cái tết cổ truyền đầy đủ và ấm cúng cho mọi nhà... Hoạt động này góp phần thể hiện vai trò của chuỗi bán lẻ này trong việc chăm lo đời sống người dân dịp Tết.

Một chương trình đồng hành cộng đồng trong dịp Tết 2025 của SATRA. Ảnh: SATRA

Ngoài các giỏ quà Tết, túi an sinh..., hệ thống bán lẻ này cũng cung cấp cho khách hàng là doanh nghiệp, cơ quan, người tiêu dùng phiếu mua hàng với các mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng, có thể dùng để tặng đối tác, nhân viên, khách hàng. Phiếu mua hàng SATRA có giá trị tương đương tiền và không được quy đổi thành tiền, cũng như không được trả lại phần tiền còn dư; có thể mua hàng tại tất cả các điểm bán lẻ của SATRA, hạn sử dụng được in trên phiếu. Phiếu mua hàng được nhiều người đánh giá là món quà tinh tế và thiết thực, giúp người nhận có thể tự chọn được những món quà đúng ý nhất.

Cùng với các giỏ quà, đơn vị tung nhiều chương trình khuyến mại, giúp người tiêu dùng có thêm niềm vui sắm Tết. Các tháng trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026, hệ thống bán lẻ này thực hiện nhiều chương trình tập trung vào giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng. Trong đó có những mặt hàng giảm giá đến 100% cùng các chương trình mua thêm với giá đặc biệt ưu đãi, mua 1 tặng 1, chương trình quà tặng... đi kèm.

Cụ thể, chương trình hưởng ứng "Mùa mua sắm năm - Shopping Season" - do Sở Công Thương TPHCM tổ chức, chương trình "Tri ân vàng - Ngàn ưu đãi" (10-25/1/2026), "Xuân gắn kết - Tết yêu thương" (29/1-16/2/2026, tương ứng từ 11 đến 29 tháng Chạp), "Đón xuân sang - Rước tài lộc" (18/2-1/3/2026 - tương ứng từ mùng 2 đến 13 tháng Giêng Bính Ngọ).

Chương trình khuyến mãi "Tưng bừng mua sắm mùa xuân" từ ngày 2 đến 15/12 tại hệ thống bán lẻ của đơn vị. Ảnh: SATRA

Hoàng Anh