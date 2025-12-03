SATRA tăng 15% lượng dự trữ hàng hóa phục vụ Tết

Lượng hàng hóa thiết yếu dự trữ cho các tháng trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026 của hệ thống bán lẻ SATRA tăng từ 5% đến 15% so với mùa Tết Ất Tỵ 2025.

Hệ thống bán lẻ Satra thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SATRA) gồm 4 siêu thị tự chọn Satramart và khoảng 160 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods trên khắp TP HCM. Nhằm phục vụ và đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua sắm tăng cao của người tiêu dùng trong những tháng cuối năm, nhất là dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán, SATRA đã lên kế hoạch tăng cường dự trữ hàng hóa, nhất là các mặt hàng lương thực - thực phẩm, hàng bình ổn thị trường.

SATRA đã có kế hoạch tăng cường dự trữ hàng hóa phục vụ tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: SATRA

"SATRA đã làm việc với các nhà cung cấp về việc bảo đảm giá và nguồn cung cấp các mặt hàng thiết yếu khi có nhu cầu về sản phẩm trong từng lĩnh vực và ổn định trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026", ông Lâm Quốc Thanh, Tổng giám đốc SATRA cho biết. Trong đó, dự trữ lượng hàng bình ổn tăng từ 3% đến hơn 8% tùy nhóm. Các mặt hàng còn lại có mức tăng từ 4% đến hơn 15%. Số lượng dự trữ tăng cao ở nhóm thực phẩm tươi sống do dự báo nhu cầu tăng cao dịp Tết, gồm rau củ, trái cây, các loại thịt và bia, nước giải khát.

Ông Thanh cho biết thêm, Tổng công ty cũng chỉ đạo Trung tâm phân phối SATRA phối hợp với các đơn vị thuộc hệ thống bán lẻ lên danh sách để chuẩn bị lượng hàng hóa phong phú, chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm kịp thời đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng với giá cả hợp lý, bình ổn. "Nhất là không để xảy ra tình trạng hàng tăng giá, kém chất lượng cũng như việc thiếu hụt hàng hóa phục vụ khách hàng trong dịp Tết này", ông Thanh nhấn mạnh.

Hệ thống bán lẻ Satra đặc biệt phối hợp với Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền, Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) - hai đơn vị thành viên của SATRA, lên kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng rau củ quả, thủy hải sản và thịt gia súc...

Đội ngũ cán bộ chuyên trách kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: SATRA

Bên cạnh việc đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ dịp Tết, hệ thống bán lẻ Satra cũng thực hiện các chương trình khuyến mại, giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng, để người tiêu dùng có điều kiện vui xuân. Nhiều mặt hàng giảm giá đến 100% cùng các chương trình mua thêm với giá đặc biệt ưu đãi như mua 1 tặng 1, chương trình quà tặng... đi kèm. Các đơn vị đồng loạt hưởng ứng các chương trình "Mùa mua sắm năm - Shopping Season" của Sở Công Thương TPHCM, hay triển khai chương trình "Tri ân vàng - Ngàn ưu đãi" (10-25/1/2026), chương trình "Xuân gắn kết - Tết yêu thương" (29/1-16/2/2026 - tức 11-29 tháng Chạp), chương trình "Đón xuân sang - Rước tài lộc" (18/2-1/3/2026 - tức mùng 2 đến 13 tháng Giêng).

Trung tâm Phân phối SATRA cũng đồng thời chuẩn bị hơn 40 mẫu giỏ quà Tết, bao gồm các sản phẩm từ thực phẩm mặn, ngọt thiết yếu phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng. Khách hàng cũng có thể tùy biến giỏ quà tặng theo yêu cầu. Nhiều mẫu giỏ quà Tết là nhãn hàng riêng SATRA, các túi hàng an sinh xã hội cũng được chuẩn bị một cách trang trọng, phù hợp làm quà tặng cho mọi đối tượng với số lượng lớn...

Khách mua hàng tại cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods. Ảnh: SATRA

Ở vị trí nhà cung cấp, ngay từ giữa năm 2025, Vissan đã khởi động kế hoạch dự trữ nguyên liệu và chuẩn bị sản xuất cho mùa Tết 2026 với tổng ngân sách hơn 530 tỷ đồng - tăng 8% so với cùng kỳ năm trước để dự phòng các trường hợp khan hiếm hàng hóa, thiếu hụt nguồn cung đột biến.

Theo đó, Vissan dự kiến cung ứng ra thị trường gần 850 tấn thực phẩm tươi sống và khoảng 3.400 tấn thực phẩm chế biến cung cấp cho các điểm bán hàng trên cả nước. Ông Lê Minh Tuấn, Tổng giám đốc Vissan cho biết, năm nay đơn vị chuẩn bị nguyên vật liệu từ rất sớm để chủ động trong công tác chế biến kinh doanh, nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng. "Các nhà máy chế biến của Vissan hiện đã tăng công suất hoạt động, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản xuất, phân phối liên tục trong suốt mùa cao điểm Tết", ông Tuấn cho biết. Tại Vissan, toàn bộ nguồn nguyên liệu thịt heo và bò đều được kiểm soát từ trang trại đến bàn ăn, tuân thủ tiêu chuẩn VietGAP và quy trình giết mổ trong chuỗi an toàn thực phẩm Feed - Farm - Food.

Đóng gói sản phẩm tại công ty Vissan Ảnh: SATRA

Diệp Chi