SATRA kiểm soát, ngăn chặn hàng giả ngay từ đầu vào

Xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi nhập kho và lên kệ là cách hệ thống bán lẻ SATRA đảm bảo chất lượng hàng hóa đến tay người tiêu dùng.

Thời gian qua, một loạt hàng giả, hàng kém chất lượng, từ hàng tiêu dùng đến mỹ phẩm, từ thực phẩm thông thường đến thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh giả... bị "đưa ra ánh sáng". Những món hàng giả nhãn mác, những món hàng chất lượng không như công bố... không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn dẫn đến những hệ lụy cho sức khỏe người tiêu dùng. Trong "cơn bão" hàng giả, hàng kém chất lượng, nhiều cửa hàng và tài khoản bán hàng online bỗng nhiên đóng cửa.

Người tiêu dùng đang tìm hiểu thông tin sản phẩm. Ảnh: SATRA

Chia sẻ về kinh nghiệm tránh mua phải hàng kém chất lượng, nhất là thực phẩm, chị Thanh Hằng, ngụ tại phường Tân Thuận, TP HCM cho biết, từ lâu chỉ mua sắm tại các hệ thống bán lẻ, các chuỗi siêu thị có tên tuổi. "Hàng bày bán trong siêu thị đã đi qua bước kiểm định xuất xứ và chất lượng của chính siêu thị nên tôi yên tâm lựa chọn hơn", chị Hằng nói.

Đơn cử, hệ thống các siêu thị Satramart thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên (SATRA) đã xây dựng một quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa chặt chẽ trước khi nhập kho và đưa lên kệ. Ông Vũ Dương Quân, Trưởng ban Quản lý hệ thống bán lẻ SATRA cho biết, hệ thống bán lẻ này luôn tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm. Chỉ những sản phẩm có đầy đủ hồ sơ pháp lý, chứng nhận chất lượng và xác minh nguồn gốc xuất xứ mới được phép lưu thông trong hệ thống. Mọi mặt hàng đều phải đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và uy tín thương hiệu.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị Satramart Phạm Hùng, xã Bình Hưng, TP HCM. Ảnh: SATRA

Để ngăn ngừa hàng kém chất lượng và hàng giả ngay từ khâu đầu vào, SATRA áp dụng đồng thời một loạt nguyên tắc kiểm soát. Đó là chỉ hợp tác với các nhà cung cấp uy tín, có thông tin nguồn gốc sản phẩm minh bạch và rõ ràng. Tất cả nhà cung cấp phải có đầy đủ giấy tờ pháp lý như giấy đăng ký kinh doanh, chứng nhận mã số mã vạch, cùng các chứng nhận về chất lượng cũng như quy trình sản xuất hợp lệ theo quy định.

Ông Quân cho biết, đơn vị lựa chọn đối tác thông qua quy trình thu mua minh bạch, dựa trên hệ thống đánh giá chi tiết theo 5 nhóm tiêu chí: tài chính, chất lượng sản phẩm, quản lý chất lượng, dịch vụ và truyền thông. Trong từng tiêu chí, SATRA sử dụng các trọng số phân tích cụ thể và chỉ quyết định hợp tác kinh doanh với những nhà cung cấp có điểm số đạt hơn 60% trở lên. Bên cạnh đó, SATRA còn tiến hành đánh giá định kỳ về năng lực, mức độ tuân thủ của nhà cung cấp cũng như phản hồi từ người tiêu dùng để đảm bảo liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ.

An toàn thực phẩm luôn được hệ thống bán lẻ này xem là tiêu chí ưu tiên hàng đầu trong toàn bộ quá trình kinh doanh. Đó là lý do SATRA thường xuyên tổ chức lấy mẫu kiểm tra định kỳ và ngẫu nhiên đối với một số sản phẩm đang kinh doanh, tập trung vào các chỉ tiêu an toàn theo quy định của pháp luật. Đối với các nhóm hàng có nguy cơ cao về an toàn thực phẩm như thực phẩm tươi sống (thịt, trứng, rau củ quả), gia vị và các sản phẩm chế biến sẵn, đơn vị đều kiểm nghiệm định kỳ hàng quý. Bên cạnh đó, khi xảy ra sự cố chất lượng hoặc phát sinh khiếu nại từ người tiêu dùng, hệ thống sẽ phối hợp đánh giá thực tế tại cơ sở sản xuất của nhà cung cấp để xác minh nguyên nhân và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và uy tín thương hiệu.

Các nhóm hàng có nguy cơ cao về an toàn thực phẩm được kiểm tra định kỳ. Ảnh: SATRA

Song song đó, chuỗi bán lẻ này cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong lưu trữ hợp đồng, hồ sơ chất lượng và thông tin quản lý nhà cung cấp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát, truy xuất và giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng.

Ông Quân khẳng định, với mục tiêu mang đến cho khách hàng những sản phẩm an toàn và minh bạch, SATRA luôn đặt công tác kiểm soát đầu vào là ưu tiên hàng đầu. Thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, đồng thời áp dụng chặt chẽ các quy trình kiểm soát nội bộ, hệ thống bán lẻ này từng bước loại trừ nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng ngay từ khâu đầu vào - trước khi hàng hóa được đưa lên kệ và đến tay người tiêu dùng.

"Chúng tôi luôn chú trọng việc lắng nghe và tiếp nhận các phản ánh từ người tiêu dùng, đồng hành với người tiêu dùng như một 'cánh tay nối dài' để có những xử lý sớm, nhanh những sản phẩm không phù hợp, có dấu hiệu vi phạm, từ đó giúp khách hàng được an tâm về vấn đề an toàn sức khỏe, hướng đến một cuộc sống ngày càng chất lượng hơn", ông Quân cho biết thêm.

Hệ thống bán lẻ SATRA gồm ba trung tâm thương mại Centre mall, 4 siêu thị tự chọn Satramart và mạng lưới hơn 180 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods trải rộng khắp TP HCM. Hệ thống bán lẻ này đặt mục tiêu mang đến cho người tiêu dùng những tiện ích và trải nghiệm mua sắm hiện đại với các sản phẩm chất lượng cao.

Hoàng Anh