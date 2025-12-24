SATRA công bố các hoạt động tại chợ hoa xuân Bình Điền 2026

TP HCMChợ hoa diễn ra tại khu thương mại Bình Điền, phường Bình Đông, TPHCM, từ ngày 21 đến 29 tháng Chạp gồm gần 300 gian hàng và nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Chợ hoa Bình Điền là một địa chỉ quen thuộc với người dân TP HCM mỗi dịp Tết đến. Nơi đây hội tụ tinh hoa của những làng nghề trồng hoa miền Nam, mang đến cho người dân trải nghiệm hương vị Tết Việt.

12 năm qua, ban tổ chức chợ hoa đều miễn phí tiền thuê mặt bằng cho bà con nhà vườn. Năm nay, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên (SATRA) tiếp tục thực hiện cam kết này như một lời tri ân người trồng hoa, giúp họ yên tâm mang đến những sản phẩm đẹp nhất cho người tiêu dùng, đồng thời cũng mang đến một cái Tết ngập tràn sắc xuân cho khu vực xung quanh phường Bình Đông. Đại diện SATRA cho biết, việc miễn phí thuê điểm bán không chỉ là hỗ trợ kinh tế, mà còn là hành động để gìn giữ nét đẹp văn hóa Tết Việt, nơi hoa và cây kiểng luôn là biểu tượng của sự sum vầy, thịnh vượng.

Người dân mua sắm tại chợ hoa xuân Bình Điền Tết Ất Tỵ. Ảnh: SATRA

Chợ hoa xuân Bình Điền Bính Ngọ 2026 có hơn 282 ô vựa hoa, cây kiểng, tổng diện tích khoảng 12.000 m2. Chợ quy tụ những nhà vườn nổi tiếng đến từ TP HCM, các nhà vườn đến từ hợp tác xã Tân Quy Đông (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), các nhà vườn tại các xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Hưng Khánh Trung, Tân Thành Bình, Phước Mỹ Trung thuộc tỉnh Vĩnh Long... với hàng trăm loại hoa và cây kiểng đặc sắc màu Tết như mai vàng, cúc mâm xôi, bonsai nghệ thuật, lan...

Các loại họa bày bán tại chợ hoa xuân Bình Điền tết Ất Tỵ. Ảnh: SATRA

Đến với chợ hoa xuân Bình Điền, người dân ngoài mua hoa còn được ngắm nhìn những tiểu cảnh độc đáo. Chào đón du khách ngay từ cổng chợ hoa là những chú ngựa - linh vật của năm 2026. Khu trang trí "trên bến dưới thuyền" vẫn là điểm nhấn của chợ hoa như mọi năm. Nơi đây tái hiện nét văn hóa sông nước, với hoa và cây kiểng được sắp đặt trên những chiếc ghe, tạo nên khung cảnh đậm chất miền Tây. Ban tổ chức cũng bố trí khu vui chơi thiếu nhi - nơi các bé có thể tham gia những trò chơi dân gian vẽ tranh, nặn tượng, và hai màn hình cảm ứng 49 inch để các bé chơi các trò chơi tương tác hiện đại, mang tính tư duy cao.

Chợ hoa xuân Bình Điền luôn có nhiều điểm check-in đặc biệt, giúp người dân lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: SATRA

Chợ hoa xuân Bình Điền còn là một không gian lễ hội với nhiều hoạt động như chương trình ca nhạc hàng đêm tại sân khấu chính. SATRA cho biết đã mời những nghệ sĩ tên tuổi như Ngọc Huyền, Kim Tử Long, Trinh Trinh, Kiều Oanh để trình diễn đến những giai điệu đậm nét truyền thống văn hóa phía Nam cho bà con.

Bên cạnh đó, chợ hoa xuân còn thiết kế khu vực bày bán những mặt hàng thiết yếu dịp Tết như hải sản, khô các loại, trái cây miệt vườn với giá bình ổn, các giỏ quà Tết chất lượng có giá cạnh tranh phục vụ nhu cầu tối thiểu của bà con trong dịp Tết.

Tại chợ hoa xuân còn có các gian hàng dịch vụ của các đơn vị thành viên SATRA như Satrafoods, Vissan, Cofidec, Nhà máy bia Heineken Việt Nam... phục vụ nhu cầu ăn uống nhẹ với thực đơn ẩm thực phong phú, đảm bảo an toàn thực phẩm. Tất cả tạo nên một trải nghiệm vừa mua sắm, vừa thưởng thức nghệ thuật, vừa tận hưởng không khí Tết.

Không khí mua sắm vui tươi tại chợ hoa xuân Bình Điền Tết Ất Tỵ. Ảnh: SATRA

Đại diện SATRA nhấn mạnh, chợ hoa xuân Bình Điền không chỉ là nơi mua bán, thưởng lãm hoa, vui chơi giải trí, mà còn là nơi gắn kết cộng đồng, nơi người dân thành phố và các tỉnh lân cận cùng nhau đón xuân. Đây cũng là cơ hội để tổng công ty hỗ trợ nhà vườn, thúc đẩy kinh tế địa phương, và quan trọng hơn, giữ gìn nét đẹp truyền thống của Tết Việt.

Hoàng Anh