SATRA chú trọng phát triển logistics và chuyển đổi số

Nâng cấp kho bãi, triển khai ví điện tử, giao nhận tự động… SATRA đang thực hiện những bước đi chiến lược, thể hiện vai trò "doanh nghiệp đầu tàu" TP HCM trong giai đoạn phát triển mới.

Với một hệ thống chợ trung tâm và hơn 284.000 m² cửa hàng, siêu thị, trung tâm mua bán, trung tâm thương mại ở TP HCM cùng mối quan hệ mua bán rộng khắp cả nước, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) là một trong những tổng công ty nhà nước mạnh ở khu vực phía Nam về hoạt động thương mại. Bên cạnh đó, tổng công ty này còn sở hữu nhiều doanh nghiệp chế biến, sản xuất, xuất khẩu và hiện là một trong những doanh nghiệp chủ lực của TP HCM.

Trong số các lĩnh vực hoạt động, SATRA xác định logistics và chuyển đổi số là hai trụ cột chiến lược và không thể tách rời, để giữ vững vị thế đầu tàu, đồng thời thích ứng với xu thế thương mại hiện đại.

Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Bình Điền (đơn vị thành viên của SATRA) được xem là "trái tim" phân phối nông sản - thực phẩm của TP HCM. Bình quân mỗi đêm, nơi đây giao dịch khoảng 2.500 tấn hàng hóa với tổng giá trị ước đạt 150 tỷ đồng. Riêng trái cây, chợ Bình Điền cung ứng khoảng 20% nhu cầu của TP HCM. Ngoài ra, hàng trăm tấn rau củ, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản... được tập kết và phân phối từ đây, bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường hơn 10 triệu dân.

Chợ Bình Điền kết nối hàng hóa từ nhiều vùng miền với thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước. Ảnh: SATRA

Đánh giá vai trò quan trọng trong việc kết nối hàng hóa từ nhiều vùng miền với thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước, SATRA đang xúc tiến giai đoạn 2 Khu Thương mại Bình Điền, hướng tới phát triển chợ Bình Điền thành trung tâm thương mại - dịch vụ - logistics quy mô khu vực. Lãnh đạo doanh nghiệp xác định, mục tiêu này phù hợp với quy hoạch TP HCM đến năm 2030 sẽ hình thành 8 trung tâm logistics trọng điểm.

Ông Lâm Quốc Thanh - Tổng giám đốc SATRA, cho hay việc mở rộng và hiện đại hóa Khu Thương mại Bình Điền bên cạnh phục vụ nhu cầu phân phối của TP HCM còn tạo điều kiện kết nối các vùng sản xuất và thị trường tiêu dùng. Từ đó, góp phần giảm chi phí logistics của các doanh nghiệp Việt Nam vốn đang ở mức cao so với mặt bằng chung quốc tế.

Thực tế, chi phí logistics ở Việt Nam hiện trung bình ở mức 16-17% GDP, trong khi chi phí này tại Nhật Bản chỉ chiếm 11%/GDP, Singapore 8%, Malaysia 13%, Indonesia 13%, theo trang thông tin điện tử tổng hợp logistics Việt Nam, thuộc Bộ Công thương.

Kho Bình Đường tại TP HCM (tỉnh Bình Dương cũ) được nâng cấp và đưa vào hoạt động từ năm 2024 đã trở thành điểm nhấn trong chuỗi logistics của SATRA. Thông qua đây, doanh nghiệp hướng tới hợp tác với các đối tác logistics chuyên nghiệp để tận dụng mạng lưới vận chuyển toàn quốc và công nghệ tiên tiến, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững và phục vụ thị trường tốt nhất.

Kho Bình Đường vận hành từ năm 2024 đã trở thành điểm nhấn trong chuỗi logistics của SATRA. Ảnh: SATRA

Trong lĩnh vực xuất khẩu nhóm hàng thực phẩm đông lạnh, SATRA sẽ đầu tư kho lạnh, mở rộng chuỗi cung ứng để phục vụ nội địa và thị trường xuất khẩu với hệ thống nhà máy đạt chuẩn châu Âu và quốc tế, đảm bảo khả năng xuất khẩu vào EU, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Pháp, Canada và Trung Đông... Doanh nghiệp khuyến khích các đơn vị thành viên chuyển từ bán nguyên liệu sang chế biến sâu, tăng giá trị xuất khẩu.

Một kho lạnh của SATRA tại Khu thương mại Bình Điền. Ảnh: SATRA

Song song đầu tư hệ thống kho bãi, vận chuyển, SATRA đang tích cực chuyển đổi số. Với các trung tâm bán lẻ, doanh nghiệp quyết tâm số hóa tiêu dùng. Đơn cử, Centre Mall Võ Văn Kiệt đã triển khai ví điện tử và hệ thống giao nhận tự động ViettelPost SmartBox, cho phép khách hàng mua sắm và nhận hàng mọi lúc, mọi nơi. Từ điểm khởi đầu này, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch mở rộng ra toàn hệ thống.

Lĩnh vực bán lẻ của SATRA chuyển đổi số nâng tầm dịch vụ. Ảnh: SATRA

Quan trọng hơn, tổng công ty này đã bắt đầu ứng dụng Big Data và trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hành vi tiêu dùng. Công nghệ này giúp dự báo nhu cầu theo từng khu vực, xây dựng kế hoạch phân phối sát thực tế, từ đó giảm tồn kho và hạn chế thiếu hụt hàng hóa. Cách làm này cũng góp phần tháo gỡ bài toán "được mùa mất giá" vốn kéo dài nhiều năm với nông dân và nhà cung cấp.

Ông Lâm Quốc Thanh cho biết: "Chuyển đổi số giúp SATRA quản lý dữ liệu tiêu dùng hiệu quả, tăng khả năng dự báo và điều hành chuỗi cung ứng. Đây là lợi thế để chúng tôi nâng cao năng lực phục vụ, đồng thời tạo ra giá trị cộng hưởng cùng đối tác và người tiêu dùng".

Theo công bố mới đây của Bộ Công thương, thương mại điện tử Việt Nam năm 2024 đạt quy mô khoảng 25 tỷ USD và vẫn tăng trưởng hai con số hàng năm. Nhiều chuyên gia dự báo, con số này sẽ vượt mức 30 tỷ USD trong năm 2025. Sự phát triển nhanh chóng của kênh mua sắm trực tuyến đã kéo theo nhu cầu logistics ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, việc kết hợp hạ tầng logistics với nền tảng số đã giúp SATRA bắt kịp xu thế tiêu dùng mới, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thành viên và nhà cung cấp tiếp cận thị trường thuận lợi hơn.

Ông Lâm Quốc Thanh khẳng định tập trung nguồn lực cho logistics và chuyển đổi số là định hướng rõ ràng của SATRA: vừa giải quyết nhu cầu trước mắt vừa đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững. Hạ tầng logistics hiện đại giúp hàng hóa lưu thông nhanh hơn, chi phí hợp lý hơn; trong khi công nghệ số mở ra khả năng tiếp cận khách hàng chính xác, hiệu quả hơn. Sự kết hợp này tạo ra lợi thế kép: vừa nâng cao sức cạnh tranh của SATRA, vừa góp phần thực hiện mục tiêu của TP HCM là xây dựng hệ thống thương mại - dịch vụ và logistics mang tầm khu vực.

Hoàng Anh