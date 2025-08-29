SATRA chi hàng tỷ đồng cho hoạt động trách nhiệm xã hội năm 2025

SATRA tham gia đi bộ vì nạn nhân chất độc màu da cam, tặng quà các gia đình chính sách, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong tổng công ty.

Những hoạt động này được SATRA (Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên) liên tục thực hiện trong nhiều năm qua nhằm thể hiện trách nhiệm cộng đồng của mình. Doanh nghiệp cho rằng, phát triển kinh doanh không thể tách rời trách nhiệm với xã hội. Mỗi hoạt động, mỗi quyết định đều được soi chiếu bởi tinh thần sẻ chia. Hơn nửa thế kỷ qua, tinh thần ấy đã làm nên bản sắc của doanh nghiệp, giúp phát triển về quy mô và nhận được sự tin yêu của cộng đồng.

Ngày 10/8 vừa qua, nhiều lãnh đạo và hơn 300 cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị đã tham gia chương trình đi bộ "Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin" nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2025). Góp phần sẻ chia khó khăn với các nạn nhân dioxin, tại chương trình, công ty cũng trao tặng 100 triệu đồng tới Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP HCM.

Các thành viên đơn vị tham gia chương trình đi bộ "Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin" ngày 10/8. Ảnh: SATRA

Cũng trong tháng 8 này, nhằm phát huy truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" và thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng, doanh nghiệp trao tặng các phần quà hỗ trợ cho các gia đình chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có công tại các phường Bình Tiên, Diên Hồng, Bình Hưng, Khánh Hội; Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp trên địa bàn TP HCM. Tổng giá trị các phần quà là 145 triệu đồng.

Đại diện tổng công ty trao tặng các phần quà hỗ trợ cho các gia đình chính sách, các hộ gia đình khó khăn tại phường Diên Hồng, TP HCM. Ảnh: SATRA

Trong các hoạt động vì cộng đồng, đơn vị còn đặc biệt ưu tiên chăm lo nhân viên - người lao động trong tổng công ty. Doanh nghiệp đánh giá, đây là trách nhiệm nội bộ, cũng là cách để xây dựng nền móng vững chắc cho trách nhiệm xã hội, từ đó lan tỏa giá trị tích cực ra cộng đồng. Doanh nghiệp đã triển khai nhiều chương trình góp phần bảo đảm đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động.

Hội thao "Khỏe để công tác tốt" diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM từ ngày 1 đến 9/8 vừa qua là sân chơi thể thao, sự kiện có quy mô lớn của Tổng công ty, đồng thời là dịp để các cán bộ nhân viên chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 30 năm thành lập SATRA. Hội thao đã thu hút sự tham gia của hơn 1.500 vận động viên và cổ động viên, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho các thành viên Tổng công ty. Ông Lâm Quốc Thanh - Tổng giám đốc SATRA chia sẻ: "Hội thao không chỉ tạo cơ hội rèn luyện sức khỏe, mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, cao thượng và ý chí vươn lên. Chính những giá trị này đã làm nên sức mạnh nội lực, để chúng tôi phát triển bền vững".

Hội thao "Khỏe để công tác tốt". Ảnh: SATRA

"Để không nhân viên nào bị bỏ lại phía sau", trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã thăm hỏi và hỗ trợ tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng tới hơn 5.500 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 12.500 nhân viên - người lao động của Tổng công ty được thụ hưởng các gói "Phúc lợi cho đoàn viên" trị giá gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn hỗ trợ xây mới, sửa chữa những căn nhà trong chương trình "Mái ấm Công đoàn" giúp công nhân an cư, ổn định cuộc sống. Chi phí cho mỗi công trình là 30 triệu đồng.

Đơn vị ưu tiên chăm lo nhân viên - người lao động trong tổng công ty. Ảnh: SATRA.

Đại diện đơn vị cho biết, trong môi trường kinh doanh hiện đại, trách nhiệm xã hội (CSR) của doanh nghiệp thường được nhìn nhận như một chiến lược tiếp thị khéo léo. Tuy nhiên, tại công ty, trách nhiệm xã hội được định hình một cách sâu sắc hơn, đó là một sứ mệnh được thực thi bằng sự chân thành và trách nhiệm. CSR không phải là một "lựa chọn" hay một hoạt động mang tính quảng bá thương hiệu, mà là một sứ mệnh cốt lõi đã được khắc sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu thành lập.

Trong truyền thống văn hóa của doanh nghiệp, "quan tâm giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tốt các hoạt động 'SATRA vì cộng đồng' là kim chỉ nam song hành cùng với các mục tiêu phát triển kinh doanh. "Bằng cách đặt con người và cộng đồng vào trung tâm của mọi hoạt động, chúng tôi không chỉ xây dựng được một thương hiệu vững mạnh mà còn tạo ra những giá trị bền vững cho xã hội. Sự phát triển của chúng tôi gắn liền với sự phát triển của cộng đồng", ông Thanh khẳng định.

Hoàng Anh