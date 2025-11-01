SATRA - 30 năm phát triển cùng TP HCM

Vượt thách thức khi xây dựng mô hình tổng công ty đa ngành, đa lĩnh vực ngày đầu, SATRA hiện là tập đoàn thương mại - dịch vụ - sản xuất chế biến hàng đầu TP HCM, mang đến 14.000 việc làm.

Ngày 2/11/1995, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (tên giao dịch tiếng Anh: Saigon Trading corporation, tên viết tắt SATRA) được thành lập với 27 doanh nghiệp thành viên, vốn điều lệ 893,3 tỷ đồng. 4 năm sau, doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng "doanh nghiệp đặc biệt".

Trải qua ba thập kỷ, SATRA hiện có hơn 40 đơn vị thành viên, là một trong những tập đoàn thương mại - dịch vụ - sản xuất chế biến hàng đầu của TP HCM, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, bình ổn thị trường và phát triển kinh tế địa phương.

Hệ thống bán lẻ SATRA góp phần đảm bảo an sinh xã hội, bình ổn thị trường. Ảnh: SATRA

Trong ký ức những nhà lãnh đạo tiền nhiệm cũng như những thế hệ người lao động đầu tiên của tổng công ty, những ngày đầu thành lập, doanh nghiệp phải đối mặt với không ít thử thách trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang chuyển mình theo cơ chế thị trường. Xây dựng SATRA theo mô hình tổng công ty đa ngành, đa lĩnh vực là một thách thức không nhỏ đối với tập thể các lãnh đạo tiền nhiệm. Ý chí bền bỉ, tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo và người lao động đã đưa SATRA từng bước vượt qua trở ngại, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Những thương hiệu đầu tiên như Siêu thị Sài Gòn, Chợ đầu mối Bình Điền, Satramart, Satrafoods, Cofidec... lần lượt ra đời, trở thành những điểm nhấn quan trọng trong hệ thống phân phối hàng hóa của thành phố.

Tiếp nối những thành công ban đầu, giai đoạn từ năm 2000 đến 2010, SATRA mở rộng mạnh mẽ cả về quy mô lẫn lĩnh vực hoạt động. Không dừng lại ở thương mại, tổng công ty đầu tư vào sản xuất, chế biến thực phẩm, logistics và xuất nhập khẩu, hình thành một hệ sinh thái khép kín từ sản xuất đến phân phối. Các đơn vị thành viên như Vissan, Cofidec, CJ Cầu Tre, APT... đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của SATRA trên thị trường.

Trong giai đoạn 2020-2025, khi Covid-19 bùng phát và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, SATRA đã thể hiện rõ vai trò của một doanh nghiệp nhà nước tiên phong. Hệ thống bán lẻ Satra và Chợ đầu mối Bình Điền vẫn duy trì hoạt động, kịp thời cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, góp phần giữ vững niềm tin xã hội và ổn định thị trường.

SATRA vẫn duy trì hoạt động ổn định khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: SATRA

"SATRA hôm nay là kết tinh của tầm nhìn chiến lược, của tinh thần đoàn kết và sự cống hiến bền bỉ qua nhiều thế hệ. Không có sự đồng hành của tập thể người lao động, SATRA sẽ không có được thành công như hôm nay", đại diện lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ. Những lời tri ân này vừa là sự ghi nhận, đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối và phát huy truyền thống của doanh nghiệp trong chặng đường phía trước.

Bước vào giai đoạn 2025-2030, tổng công ty hàng đầu của TP HCM xác định rõ định hướng phát triển với chiến lược "đổi mới - sáng tạo - phát triển bền vững". Doanh nghiệp nhìn thấy những thách thức và sẵn sàng biến thành cơ hội bứt phá trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang biến động nhanh chóng và sâu rộng. Tổng công ty đặt mục tiêu trở thành một tập đoàn có uy tín trong và ngoài nước, với năng lực cạnh tranh và năng lực quản trị được nâng cao toàn diện. SATRA nhận định đây là hai yếu tố cốt lõi để "vươn lên mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững".

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, SATRA sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư vào logistics xanh, sản xuất xanh và xây dựng các tiêu chuẩn sản xuất thân thiện với môi trường. "Bảo vệ môi trường không chỉ là yêu cầu bắt buộc trong xu thế phát triển hiện nay, mà còn là con đường để SATRA tiến gần hơn với mục tiêu phấn đấu trở thành trung tâm chuỗi cung ứng xanh của Việt Nam và khu vực", lãnh đạo doanh nghiệp cho biết. Đồng thời, tập đoàn cũng triển khai các chương trình kích cầu đầu tư, tái cơ cấu toàn diện và chuẩn hóa quy trình quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

SATRA ủng hộ hơn 2 tỷ đồng tới đồng bào vừa bị thiệt hại do bão, lũ. Ảnh: SATRA

"Đổi mới là trách nhiệm, sáng tạo là thói quen và hiệu quả là thước đo thành công" - khẩu hiệu này xuất hiện nhiều nơi trong các văn phòng, nhà máy và các cuộc họp của SATRA. Mỗi thành viên công ty đều coi đây là kim chỉ nam để cùng tập thể "biến thách thức thành cơ hội, biến cơ hội thành thắng lợi", đại diện công ty cho biết, thêm rằng đây không chỉ là khẩu hiệu trong suốt hành trình phát triển, mà còn là định hướng cho mọi hoạt động của tổng công ty, động lực để mỗi cán bộ, nhân viên không ngừng nỗ lực, sáng tạo và cống hiến.

Nhìn lại ba mươi năm hành trình, những thành viên SATRA không giấu niềm tự hào về những gì đã được. Toàn hệ thống hiện cung cấp 14.000 việc làm ổn định, góp phần giải quyết bài toán lao động đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Bên cạnh đó, việc đóng góp hơn 2.000 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách Nhà nước cũng thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp trong sự phát triển chung của thành phố và đất nước.

Đội ngũ người lao động của SATRA. Ảnh: SATRA

Đại diện doanh nghiệp khẳng định, những thành tựu đạt được trong hành trình 30 năm đã qua là nền tảng vững chắc để tổng công ty tiếp tục vươn xa. "Với sự đồng lòng của tập thể, sự hợp tác chặt chẽ của các đối tác và quyết tâm bứt phá của mỗi cá nhân, SATRA sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của TP HCM và đất nước", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Hoàng Anh