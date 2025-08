Satoh Takeru - 'nam thần' màn ảnh Nhật

Theo Bunshun, Satoh Takeru được đánh giá là một trong những nam diễn viên thực lực của màn ảnh Nhật nhờ khả năng biến hóa. Ngoài bộc lộ cảm xúc qua biểu cảm, anh chú trọng chuyển động cơ thể, tạo cảm giác tự nhiên.

Dù đóng kiếm sĩ ở Rurouni Kenshin, bác sĩ lạnh lùng trong An Incurable Case of Love hay chàng trai si tình trong The 8-Year Engagement, Takeru mang đến sắc thái riêng cho từng vai. Năm 2017, anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Viện Hàn lâm Nhật Bản lần thứ 41 với phim The 8-Year Engagement. Ảnh: Netflix