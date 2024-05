Chuỗi tội ác che giấu trong trang trại lợn

Canada'Sát thủ trại lợn' Robert Pickton, kẻ bị nghi giết nhiều người nhất trong lịch sử, đã nhiều lần lọt lưới vì cảnh sát thờ ơ trong những năm 1990.

Robert Pickton sinh năm 1949 trong gia đình chăn nuôi lợn ở British Columbia. Robert có ông bố bạo lực và mẹ rất khắt khe, bắt con làm việc nhiều giờ tại trang trại từ khi còn nhỏ.

Bỏ học năm 14 tuổi, Robert làm công việc cắt thịt trong gần bảy năm trước khi làm toàn thời gian tại trang trại. Năm 1979, sau khi bố mẹ lần lượt qua đời, Robert cùng chị và em trai thừa kế trang trại lợn, bán một phần đất và kiếm được 5,16 triệu CAD.

Anh em Robert bỏ bê việc nhà nông, biến trang trại thành nơi tổ chức khiêu vũ, hòa nhạc và các hoạt động giải trí. Năm 1996, họ đăng ký tổ chức từ thiện phi lợi nhuận - Piggy Palace Good Times Society - điều hành các bữa tiệc cuồng nhiệt và hoang dã có sự góp mặt của những người hành nghề mại dâm, người nghiện ma túy ở khu vực Downtown Eastside. Đám đông tụ họp tại lò mổ đã được cải tạo trong trang trại. Hàng xóm phàn nàn về việc sử dụng ma túy và tiếng ồn.

Anh em Robert bị quan chức thành phố kiện vì vi phạm các quy định về quy hoạch nhưng vẫn tổ chức tiệc giao thừa năm 1998, sau đó phải đối mặt với lệnh cấm. Tổ chức của họ bị giải tán vào tháng 1/2000.

Những nạn nhân bị phớt lờ

Khu Downtown Eastside ở Vancouver nổi tiếng vì tỷ lệ nghèo đói, vô gia cư, nghiện hút và mại dâm cao. Robert rất quen thuộc với khu vực này vì thường vứt bỏ các bộ phận động vật tại một nhà máy xử lý chất thải ở đây. Hắn thường dùng tiền và ma túy để dụ dỗ, đưa phụ nữ về nhà.

Từ năm 1978 đến 2001, ít nhất 65 phụ nữ được báo cáo mất tích ở Downtown Eastside. Nhiều người trong đó là gái bán dâm, nghiện ma túy, bị gia đình ghẻ lạnh. Sự biến mất của họ thường không được chú ý.

Khi tỷ lệ mất tích ngày càng tăng, tin đồn về một kẻ giết người hàng loạt dần lan truyền ở Downtown Eastside. Những người buôn bán tình dục bắt đầu đi theo nhóm và ghi lại biển số ôtô đón phụ nữ. Nhưng những vụ mất tích vẫn tiếp diễn.

Năm 1991, gia đình của những phụ nữ mất tích yêu cầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng nhưng cảnh sát phản ứng rất chậm chạp. Cảnh sát Vancouver phủ nhận có một kẻ giết người hàng loạt đang săn mồi, thậm chí cho rằng những phụ nữ mất tích đã chuyển đi nơi khác hoặc chết vì sử dụng ma túy quá liều. Một số tờ báo phàn nàn về sự thờ ơ của cảnh sát, cáo buộc không dành sự ưu tiên cho những tội ác đối với gái mại dâm vì nguồn lực hạn chế.

Những cơ hội bị bỏ lỡ

Ngày 22/3/1997, gái mại dâm tên Wendy Lynn Eistetter mà Robert đưa về trang trại đã chống trả khi hắn cố còng tay cô. Wendy tước dao của hắn, cả hai bị đâm nhiều nhát trong cuộc giằng co.

Wendy chạy ra đường vẫy xe và được đưa đến bệnh viện. Robert cũng được điều trị vết thương trong cùng một bệnh viện với cô. Một nhân viên y tế tìm thấy chìa khóa của chiếc còng trên cổ tay Wendy trong túi Robert. Hắn bị bắt và bị buộc tội âm mưu giết người, tấn công bằng vũ khí và giam cầm bằng vũ lực.

Tuy nhiên, Robert được trả tự do với số tiền bảo lãnh 2.000 CAD, cáo buộc sau đó bị hủy bỏ vì Wendy nghiện ma túy, các công tố viên cho rằng lời khai của cô không đủ đảm bảo kết tội.

Mùa xuân 1999, một người cung cấp thông tin báo cảnh sát rằng Lynn Ellingsen, bà mẹ đơn thân nghiện ma túy, nhìn thấy thi thể một phụ nữ bị treo cổ trong lò mổ ở trang trại nhà Pickton. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Lynn phủ nhận câu chuyện.

Phải đến sau khi Robert bị bắt, Lynn mới thừa nhận rằng thực sự nhìn thấy thi thể vào ngày 20/3/1999. Cô không khai báo vì sợ Robert và thừa nhận dùng việc này để đòi hắn tiền mua ma túy.

Đầu năm 1999, Bill Hiscox, làm việc cho nhà Pickton, báo cảnh sát rằng nghe được Lisa Yelds, bạn thân của Robert, kể đã nhìn thấy quần áo, ví và giấy tờ tùy thân của nhiều phụ nữ tại trang trại lợn. Bill tin rằng đó là tài sản của những phụ nữ mất tích. Cảnh sát thẩm vấn Lisa nhưng cô không hợp tác.

Đây là lần thứ hai Bill liên hệ với cảnh sát về những nghi ngờ của mình, nhưng họ không thể xin được lệnh khám xét dựa trên lời nói được báo cáo bởi một người không trực tiếp chứng kiến tội ác. Họ cần báo cáo của nhân chứng hoặc bằng chứng vật lý.

Tội ác bị phơi bày

Năm 2001, Sở Cảnh sát Vancouver và Cảnh sát Hoàng gia Canada thành lập lực lượng đặc nhiệm liên kết để điều tra những phụ nữ mất tích ở Downtown Eastside.

Đầu tháng 2/2002, Scott Chubb, từng được gia đình Pickton thuê làm tài xế xe tải, trình báo nhìn thấy súng bất hợp pháp trong nhà di động của Robert. Thông tin này đáp ứng yêu cầu xin lệnh khám xét.

Ngày 5/2, đội đặc nhiệm đột kích vào trang trại lợn. Ngoài một số khẩu súng bất hợp pháp và chưa được đăng ký, họ còn tìm thấy vật dụng cá nhân của những phụ nữ mất tích. Anh em Pickton bị bắt nhưng nhanh chóng được thả. Tuy nhiên, Robert bị cảnh sát giám sát, trang trại bị niêm phong để điều tra.

Ngày 22/2/2002, Robert bị bắt với hai cáo buộc giết người cấp độ một. Đến ngày 26/5/2005, hắn bị buộc tội tổng cộng 27 tội danh giết người cấp độ một.

Trang trại chăn nuôi lợn của gia đình Robert Pickton ở thành phố Port Coquitlam. Ảnh: Vancouver Sun

Trang trại lợn trở thành hiện trường vụ án lớn nhất trong lịch sử Canada. Các cuộc khai quật diễn ra cho đến tháng 11/2003. Điều tra viên đã lấy 200.000 mẫu ADN và thu giữ 600.000 tang vật. Các nhà khảo cổ và chuyên gia pháp y cần thiết bị hạng nặng để sàng lọc 383.000 m3 đất, tìm kiếm hài cốt người. Việc phân tích pháp y gặp khó khăn vì các thi thể đã bị phân hủy hoặc bị côn trùng và lợn ăn mất. Chi phí điều tra ước tính gần 70 triệu CAD.

Cảnh sát tìm thấy hài cốt của một số nạn nhân cùng quần áo dính máu. Họ cũng tìm thấy một khẩu súng lục ổ quay đã nạp đạn, các hộp đựng đạn súng ngắn, kính nhìn xuyên đêm, hai cặp còng tay, một ống tiêm có ba ml chất lỏng màu xanh lam bên trong, và thuốc kích dục trong xe kéo của Robert.

Năm 2004, kết quả xét nghiệm cho thấy bộ quần áo và ủng cao su mà Robert mặc trong vụ hành hung Wendy từng bị cảnh sát thu giữ năm 1997 có ADN của hai phụ nữ mất tích.

'Sát thủ trại lợn' trả giá

Trong khi bị giam giữ, Robert nói với một cảnh sát chìm đóng giả bạn tù rằng hắn muốn giết thêm một người nữa để nâng số nạn nhân lên con số chẵn 50, cho thấy rằng hắn phải chịu trách nhiệm cho 49 vụ giết người. Đoạn video ghi lại lời tuyên bố sau đó được sử dụng làm bằng chứng trong phiên tòa xét xử Robert.

Phiên tòa bắt đầu vào ngày 30/1/2006. Robert không nhận tội với 27 cáo buộc giết người cấp độ một. Sau khi xem xét các bằng chứng, thẩm phán bác bỏ một tội danh vì thiếu thông tin, chia các cáo buộc thành một nhóm 6 tội danh và một nhóm 20 tội danh.

Robert Pickton. Ảnh: BCTV/Vancouver Sun

Ngày 9/12/2007, bồi thẩm đoàn tuyên bố Robert không phạm sáu tội giết người cấp độ một, nhưng bị kết tội với sáu tội danh giết người cấp độ hai. Hắn nhận án tù chung thân, phải thi hành ít nhất 25 năm mới được xem xét ân xá, đây là hình phạt tối đa cho tội giết người cấp độ hai và tương đương với mức án cho tội giết người cấp độ một.

Tuy nhiên việc truy tố Robert về 20 tội danh giết người khác bị dừng lại vào tháng 8/2010 vì chính quyền cho rằng "bất kỳ bản án bổ sung nào cũng không thể gia tăng mức án mà Robert Pickton đã nhận".

Gia đình các nạn nhân có phản ứng khác nhau trước thông báo này. Một số người thất vọng vì Robert sẽ không bao giờ bị kết án về 20 vụ giết người khác, trong khi một số cảm thấy nhẹ nhõm vì những chi tiết khủng khiếp của vụ giết người sẽ không được đưa ra trước tòa.

Bị chỉ trích không xem xét nghiêm túc vụ mất tích của nhiều phụ nữ, Sở Cảnh sát Vancouver công khai xin lỗi gia đình các nạn nhân trong buổi họp báo năm 2010 vì không bắt được Robert sớm hơn.

Con cái của các nạn nhân đệ đơn kiện dân sự vào tháng 5/2013 chống lại Sở Cảnh sát Vancouver, Cảnh sát Hoàng gia Canada vì đã không bảo vệ các nạn nhân. Họ đạt được thỏa thuận vào tháng 3/2014, theo đó mỗi đứa trẻ được bồi thường 50.000 CAD.

Ngày 19/5 vừa qua, Robert, 75 tuổi, bị một tù nhân khác tấn công dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, phải được hỗ trợ sự sống trong bệnh viện.

Vụ án "trang trại lợn" được nhắc đến trong bộ phim tội phạm Da Vinci's Inquest, phim kinh dị Killer Pickton, phim tài liệu The Pig Farm, phim tiểu sử Pig Killer. Cuốn sách được cho là do Robert viết và tuồn lậu ra khỏi nhà tù có tên Pickton: In His Own Words phát hành năm 2016 gây tranh cãi lớn dẫn đến việc ngừng xuất bản và khiến nhà chức trách đưa ra biện pháp ngăn chặn tội phạm thu lợi từ tội ác.

Tuệ Anh (Theo Vancouver Sun, Crime Library)