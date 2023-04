Sát thủ 'đồ tể' ở trong rừng

MỹGary Hilton được ví như kẻ săn mồi hàng loạt, chọn các công viên quốc gia rộng lớn và hẻo lánh, nơi hắn nắm rõ địa hình, để sát hại ít nhất bốn nạn nhân, thủ tiêu xác.

Cặp đôi đam mê đi bộ đường dài John, 80 tuổi và Irene Bryant, 84 tuổi, không quay trở lại sau chuyến đi vào Rừng Quốc gia Pisgah ở bang North Carolina ngày 21/10/2007. Bob Bryant trình báo bố mẹ mất tích vào ngày 2/11, sau đó các cuộc tìm kiếm được tổ chức.

Việc bị lạc khi đi bộ đường dài trong các công viên quốc gia không phải hiếm, do bị mất phương hướng hoặc bị thương, theo Cục Công viên Quốc gia Mỹ. Ban đầu, nhà chức trách tin rằng vợ chồng nhà Bryant có thể đã bị thương. Ngày 7/11, đội cứu hộ cho biết bà Irene đã cố gắng gọi 911 qua điện thoại di động vào khoảng 16h ngày 21/10, nhưng bị mất tín hiệu và cuộc gọi bị hủy.

Trong quá trình tìm kiếm, các điều tra viên phát hiện thẻ tín dụng của cặp đôi được sử dụng ở thành phố Ducktown, bang Tennessee, cách đó hơn 160 km. Camera giám sát cho thấy một người đàn ông da trắng lớn tuổi, mặc áo mưa màu vàng có mũ trùm đầu che khuất mặt, dùng thẻ để rút 300 USD từ máy ATM.

Ngày 10/11, các tình nguyện viên tìm thấy thi thể một phụ nữ phủ đầy lá cách nơi nhà Bryant đậu xe chỉ 25 m. Cảnh sát mất ba ngày để xác nhận đó là bà Irene vì không thể nhận dạng được. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đánh bằng dùi cui.

FBI tham gia cuộc điều tra sau khi thi thể của bà Irene được tìm thấy vì án mạng xảy ra trên đất liên bang. Họ trao giải thưởng 10.000 USD cho người cung cấp thông tin về kẻ đánh cắp thẻ tín dụng. John vẫn chưa được tìm thấy nên cảnh sát suy đoán ông có thể còn sống và bị bắt cóc.

Đến ngày 3/2/2008, một thợ săn tìm thấy hộp sọ người trong Rừng Quốc gia Nantahala ở bang Georgia. Khi kiểm tra kỹ hơn, xương chậu và cột sống nằm cách hộp sọ hơn 18 m. Vì không có quần áo hay giấy tờ tùy thân nào, những mảnh xương được gửi đến cơ quan giám định y tế để xác định danh tính người quá cố. Sau hai ngày, thi thể được xác định là của John.

Trước khi tìm thấy John, cảnh sát nhận được trình báo bà mẹ hai con Cheryl Hodges Dunlap, 46 tuổi, làm y tá tại trung tâm y tế của Đại học Bang Florida, mất tích vào ngày 3/12/2007. Cô không đi làm, xe bị bỏ lại bên đường. Hơn 180 người tìm kiếm Cheryl trong năm ngày nhưng không có kết quả.

Ngày 16/12/2007, khi dẫn chó băng qua Rừng Quốc gia Apalachicola ở Florida Panhandle, một thợ săn phát hiện thi thể không đầu, đang phân hủy của một phụ nữ. Cơ quan giám định xác nhận đó là Cheryl thông qua hồ sơ ADN.

Nhà chức trách thông báo truy tìm một chiếc xe tải màu xanh lá cây khả nghi được nhìn thấy trong khu vực vào khoảng thời gian Cheryl biến mất, tài xế đã sử dụng thẻ ATM của cô năm lần ở thành phố Tallahassee, rút 700 USD.

Cảnh sát nhận được nhiều tin báo về người có ngoại hình giống nghi phạm, một số trong đó nói về người đàn ông vô gia cư kỳ lạ đi cùng một con chó trên chiếc xe van Chevrolet Astro 2001 màu xanh lá cây, nhưng manh mối này không dẫn đến vụ bắt giữ nào.

Khoảng thời gian này, tin đồn về một kẻ sát nhân hàng loạt hoạt động giữa Georgia và Florida bắt đầu lan truyền. Tuy nhiên, cảnh sát tuyên bố các vụ án là riêng biệt, không có mối liên quan về thủ phạm.

Vào ngày đầu năm mới 2008, vụ mất tích khác xảy ra với Meredith Emerson, quản lý bán hàng 24 tuổi. Meredith để lại một mảnh giấy cho bạn cùng phòng nói sẽ đi leo núi cùng chó cưng tại Công viên Bang Vogel ở Georgia, sau đó không thấy về.

Một số nhân chứng cho biết nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi dắt chó đi theo Meredith. Ngày 3/1/2008, nhà chức trách tìm thấy xe của Meredith cùng nhiều vật dụng như chai nước, dây xích chó và dùi cui của cảnh sát.

Qua điều tra, người đàn ông đi theo Meredith là Gary Hilton, 61 tuổi, một người địa phương nổi tiếng với hành vi kỳ lạ và tính khí hung ác. Ông ta thường dắt chó đi dọc đường mòn. Cảnh sát tuyên bố Gary là nghi phạm. Một ngày sau thông báo này, chó của Meredith được tìm thấy đang lang thang tại một bãi đậu xe.

Ngày 5/1/2008, nhà chức trách tìm thấy nhiều vật dụng thuộc về Meredith trong một thùng rác gần bãi đậu xe ở thành phố Cumming, bang Georgia, gồm quần áo dính máu, ví, bằng lái xe, thẻ sinh viên và dây an toàn ôtô dính máu.

Năm tiếng sau khi tìm thấy những món đồ của Meredith, cảnh sát bắt Gary nhờ hai cuộc điện thoại nặc danh báo tin ông ta đang hút bụi chiếc xe van của mình tại một cơ sở địa phương. Gary được cho là đang cố gắng dọn sạch bằng chứng vì nhìn thấy ảnh mình trên báo.

Xe van của Gary Hilton. Ảnh: Murderpedia

Gary bị buộc tội bắt cóc. Khi kiểm tra xe van của ông ta, chiếc Chevrolet Astro 2001 màu xanh lá cây giống mô tả trước đó của nhân chứng, nhà chức trách phát hiện nó bị thiếu dây an toàn phía sau, khớp với dây an toàn tìm thấy cùng vật dụng cá nhân của Meredith.

Gary đồng ý tiết lộ nơi vứt xác Meredith để tránh án tử hình. Ông ta khai rằng bắt cóc Meredith để cướp thẻ ngân hàng. Cô không ngừng chống trả, la hét nên bị đánh, bịt miệng. Gary giam cầm Meredith và con chó của cô trong xe, yêu cầu tiết lộ mã PIN. Tuy nhiên, Meredith liên tục đưa sai mật mã, vì vậy sau ba ngày, ông ta sát hại.

Gary nhận tội giết Meredith và bị kết án tù chung thân với thời hạn được ân xá 30 năm.

Các công tố viên Florida buộc tội Gary sát hại Cheryl, cho rằng bằng chứng pháp y đã liên kết ông ta với vụ giết người. Gary bị dẫn độ từ bang Georgia đến bang Florida vào tháng 6/2008, bị tạm giam để chờ xét xử.

Tại phiên tòa vào năm 2011, bên công tố cho rằng Gary bắt cóc và giam giữ Cheryl trong hai ngày. Ông ta cố gắng xóa dấu vết bằng cách thiêu thi thể trước khi vứt xác vào rừng. Vài bộ phận cơ thể của Cheryl được tìm thấy trong hố lửa được che đậy ở khu cắm trại, nơi Gary thường lui tới. Ông ta từng thú nhận vứt xác trong băng ghi âm thẩm vấn, sau đó lật ngược lời khai.

Nơi Gary Hilton cố thiêu hủy thi thể Cheryl Dunlap. Ảnh: Murderpedia

Sau bốn giờ nghị án, bồi thẩm đoàn tuyên bố Gary có tội, đề nghị áp dụng hình phạt tử hình. Ngày 22/2/2011, ông ta kết án tử hình.

Năm 2012, Gary bị đưa ra xét xử lần thứ ba vì tội giết John và Irene Bryant. Theo thỏa thuận nhận tội với công tố viên, ông ta thú nhận sát hại Irene ngay tại chỗ, bắt cóc John để moi thông tin thẻ ngân hàng, sau đó bắn. Gary bị kết án tù chung thân mà không có cơ hội được ân xá.

Theo nhà tội phạm học Eric Hickey, Gary có khả năng phải chịu trách nhiệm cho nhiều vụ giết người khác xảy ra trước năm 2007. Nhiều nhà lập hồ sơ tội phạm kỳ cựu cũng nhận định Gary không bắt đầu giết người ở độ tuổi lớn như vậy.

Gary từng bắn bị thương bố dượng vào năm 13 tuổi, hai lần bị đưa vào bệnh viện tâm thần vì có triệu chứng hoang tưởng, tâm thần phân liệt. Trong thập niên 70-80, Gary lang thang khắp miền Nam nước Mỹ, trải qua nhiều cuộc hôn nhân và nhiều công việc trước khi đến Georgia làm thợ lợp nhà ở tuổi 54, tiếp tục rời đến North Carolina năm 2007.

Gary Hilton ra tòa. Ảnh: AP

Năm 2018, Gary cố gắng lật ngược bản án tử hình nhưng bị bác đơn kháng cáo. Ông ta, năm nay 76 tuổi, đang chờ thi hành án tử ở Florida.

Vụ án Gary Hilton được tái hiện trong tập Blood Mountain: The Hunting Ground của series điều tra Real Life Nightmare, cuốn sách Trails of Death: The True Story of National Forest Serial Killer Gary Hilton của nhà văn về tội phạm có thật Fred Rosen.

Tuệ Anh (Theo Oxygen, Tallahassee Democrat)