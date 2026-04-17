Sạt mỏ đất đè nát cabin xe tải, tài xế tử vong

Gia LaiHàng trăm m3 đất từ mỏ ở xã Hòa Hội (huyện Phù Cát, Bình Định cũ) sạt xuống, vùi lấp cabin xe tải, khiến tài xế mắc kẹt và tử vong, trưa 17/4.

Khoảng 12h, ôtô tải do anh Trần Thiện Liêm, 33 tuổi, ngụ xã Tây Sơn, dừng chờ xe cẩu xúc vật liệu phục vụ san lấp dự án đường băng số 2 sân bay Phù Cát. Bất ngờ, khối đất từ độ cao hàng chục mét đổ xuống, đè bẹp phần cabin.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Ngọc Oanh

Một số công nhân gần đó lập tức huy động xe xúc đào bới để cứu nạn. Tuy nhiên, khi tiếp cận được vị trí cabin, tài xế đã tử vong. Phần đầu xe bị biến dạng hoàn toàn.

Hiện trường cho thấy khu vực khai thác bị đào sâu, vách dựng đứng cao hàng chục mét.

Phần đầu xe tải biến dạng sau khi bị đất, đá vùi lấp. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo chính quyền địa phương, mỏ đất xảy ra sự cố do một doanh nghiệp quản lý, khai thác phục vụ dự án đường băng số 2 sân bay Phù Cát, cách đó gần 25 km, với nhu cầu khoảng 5 triệu m3 vật liệu san lấp. Mỗi ngày có khoảng 300-350 lượt xe tải ra vào khu vực này.

Trần Hóa