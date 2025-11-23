Quả đồi sạt lở đe dọa khu dân cư ở Lâm Đồng

Vết nứt dài hàng trăm mét xuất hiện trên đồi Ba Lá Xanh, xã D’ran, chính quyền di dời hàng chục hộ dân sinh sống dưới chân đồi, ngày 23/11.

Khoảng 15h, người dân sống ven quốc lộ 27 qua thôn Lạc Thiện 2 phát hiện vết nứt chạy dọc triền đồi Ba Lá Xanh khoảng 300 m, rộng hơn 20 cm, có nơi sụt lún gần 1m. Phía dưới chân đồi, bờ taluy phía sau nhà một số hộ dân bị sạt lở, đất đá tràn xuống khu vực canh tác.

Đất đá ở chân đồi sạt lở tràn xuống phía dưới. Ảnh: Minh Bằng

Sau khi khảo sát, UBND xã D'ran tiến hành vận động di dời 32 hộ dân sống dưới chân đồi đến nhà những người thân khu vực lân cận. Tài sản của họ cũng được di dời đến một số nhà kho để bảo quản.

Ông Trương Quang Kiên, Phó chủ tịch UBND xã D’ran, cho hay ngoài đồi Ba Lá, xã còn hai điểm có nguy cơ sạt lở tại thôn Đường Mới và Phú Thuận 1. Chính quyền đã di dời 10 hộ dân cùng tài sản, và đến tối nay việc sơ tán toàn bộ người dân khỏi khu vực nguy hiểm đã hoàn tất.

Vết nứt chạy dọc quả đồi. Ảnh: Minh Bằng

Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề ở xã D'ran. Khuya 19/11, mưa lớn kéo dài cùng với hồ Đơn Dương (Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi) xả hơn 2.500 m3/s, khiến khu dân cư dưới chân đập ở D'ran và Ka Đô ngập sâu, hơn 750 người được chính quyền di dời và cứu hộ.

Sau trận lũ, 15 căn nhà bị sập hoặc bị cuốn trôi; hơn 1.320 ha cây trồng bị ngập úng, hư hại; các tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hại; nhiều trường học bị ngập hỏng máy móc, cơ sở vật chất... Tổng thiệt hại hơn 440 tỷ đồng.

Trường Hà - Khánh Hương