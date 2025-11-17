Đèo Prenn ở cửa ngõ Đà Lạt bị nứt, sạt lở

Lâm ĐồngMưa lớn kéo dài khiến đèo Prenn, cửa ngõ Đà Lạt bị sạt lở, mặt đường nứt, buộc chính quyền phải đóng đèo, sáng 17/11.

Hơn 9h, mặt đường đèo Prenn đoạn gần thác Datanla, phường Xuân Hương - Đà Lạt bị sạt lở ở phía taluy âm. Một mảng lớn đường trượt xuống vực, kéo theo tường chắn đất và lan can, tạo hàm ếch sâu. Lớp nhựa bị xé toạc, nhiều mét mặt đường nứt và lún.

Hiện trường sạt lở mặt đường đèo Prenn. Ảnh: Lê Tiến

Ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết sạt lở không gây thương vong. Lực lượng chức năng đã đóng đèo ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Ông Hà cho biết Đà Lạt hứng chịu mưa lớn kéo dài liên tục từ hôm qua đến nay, trong khi khu vực này đất đã no nước từ trước, dẫn đến sạt lở. Các đơn vị chức năng đang khảo sát để đưa ra phương án khắc phục; đồng thời tổ chức hướng dẫn phương tiện ra vào Đà Lạt qua đèo Mimosa.

Lực lượng chức năng đã đóng đèo Prenn để đảm bảo an toàn sau sự cố sạt lở. Ảnh: Lê Tiến

Đèo Prenn dài 7,27 km nối quốc lộ 20 - đường huyết mạch từ khu vực Đông Nam Bộ lên Đà Lạt. Tháng 2/2023, đường qua đèo được đầu tư 552 tỷ đồng mở rộng gấp đôi với 4 làn ôtô, vận tốc thiết kế 60 km/h.

Trường Hà