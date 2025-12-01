Bờ sông Đa Nhim sạt lở ăn sâu vào khu dân cư ở Lâm Đồng

Bờ sông Đa Nhim đoạn qua xã D'ran tiếp tục sạt lở sáng 1/12, làm hư hỏng một căn nhà và đe dọa nhiều hộ lân cận, chính quyền phải di dời khẩn cấp 6 hộ dân.

Ông Đinh Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã D'ran (huyện Đơn Dương cũ), cho biết điểm sạt lở nằm ở bờ phía tây sông Đa Nhim, thôn 1, xuất hiện từ đợt lũ cuối tháng 11.

Sau khi nước rút, đến khoảng 9h hôm nay, hàng chục mét bờ sông tiếp tục sụt xuống, ăn sâu vào bờ, tạo hàm ếch lớn. Một phần căn nhà bị kéo sập, năm căn khác bị nứt và có nguy cơ sụt theo.

Căn nhà bên bờ sông Đa Nhim bị hư hỏng do sạt lở. Ảnh: Minh Bằng

Lực lượng chức năng đã hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản, đồng thời lập rào chắn và cắm biển cảnh báo để ngăn người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu địa phương theo dõi chặt diễn biến sạt lở và khẩn trương rà soát mức độ hư hại để có phương án hỗ trợ các hộ ảnh hưởng.

Vết nứt chạy dài dọc bờ sông Đa Nhim. Ảnh: Minh Bằng

Đợt mưa lũ vừa qua khiến xã D'ran thiệt hại nặng: 15 căn nhà sập hoặc bị cuốn trôi; hơn 1.320 ha cây trồng ngập úng, hư hại; nhiều tuyến đường nông thôn bị sạt lở; thiết bị trường học bị ngập và hỏng. Tổng thiệt hại ước hơn 440 tỷ đồng.

Nhiều điểm nứt lớn cũng xuất hiện, như đồi Ba Lá Xanh với vết nứt dài 300 m, rộng hơn 20 cm, có vị trí sụt gần 1 m; tại thôn Đường Mới và Phú Thuận 1, hàng chục hộ dân đã phải di dời khẩn cấp.

Hoài Thanh - Trường Hà