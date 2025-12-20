Sạt lở hàng nghìn mét bờ kè ven biển Quảng Trị

Hơn 100 m bờ biển tại bến cá thôn 6, xã Triệu Cơ bị nước biển khoét sâu vào đất liền gần 10 m. Bến cá bằng bêtông bị sóng đánh sập nhiều đoạn. Người dân cho biết chưa năm nào tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng như năm nay, bờ biển liên tục bị cuốn trôi.

Bến cá được xây dựng từ năm 2018, là nơi mua bán thủy hải sản và neo đậu hàng trăm tàu thuyền của ngư dân địa phương. Tuy nhiên, sạt lở khiến tàu thuyền gặp khó khi cập bờ, hoạt động buôn bán hải sản bị ảnh hưởng.