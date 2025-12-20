Sạt lở hàng nghìn mét bờ kè ven biển Quảng Trị

Những ngày qua, sóng biển liên tục đánh sập hơn 120 m bờ kè dọc bãi tắm công cộng Trung Giang, xã Bến Hải, khiến khoảng 100 m còn lại đứng trước nguy cơ sạt lở. Công trình là hạng mục thuộc dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng giai đoạn 2”, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh làm chủ đầu tư, tổng vốn 84 tỷ đồng. Bờ kè vừa được bàn giao cho xã Bến Hải quản lý, sử dụng từ đầu tháng 10.
Những ngày qua, sóng biển liên tục đánh sập hơn 120 m bờ kè dọc bãi tắm công cộng Trung Giang, xã Bến Hải, khiến khoảng 100 m còn lại đứng trước nguy cơ sạt lở. Công trình là hạng mục thuộc dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng giai đoạn 2”, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh làm chủ đầu tư, tổng vốn 84 tỷ đồng. Bờ kè vừa được bàn giao cho xã Bến Hải quản lý, sử dụng từ đầu tháng 10.
Hơn 100 m bờ biển tại bến cá thôn 6, xã Triệu Cơ bị nước biển khoét sâu vào đất liền gần 10 m. Bến cá bằng bêtông bị sóng đánh sập nhiều đoạn. Người dân cho biết chưa năm nào tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng như năm nay, bờ biển liên tục bị cuốn trôi.
Bến cá được xây dựng từ năm 2018, là nơi mua bán thủy hải sản và neo đậu hàng trăm tàu thuyền của ngư dân địa phương. Tuy nhiên, sạt lở khiến tàu thuyền gặp khó khi cập bờ, hoạt động buôn bán hải sản bị ảnh hưởng.
Hơn 100 m bờ biển tại bến cá thôn 6, xã Triệu Cơ bị nước biển khoét sâu vào đất liền gần 10 m. Bến cá bằng bêtông bị sóng đánh sập nhiều đoạn. Người dân cho biết chưa năm nào tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng như năm nay, bờ biển liên tục bị cuốn trôi.
Bến cá được xây dựng từ năm 2018, là nơi mua bán thủy hải sản và neo đậu hàng trăm tàu thuyền của ngư dân địa phương. Tuy nhiên, sạt lở khiến tàu thuyền gặp khó khi cập bờ, hoạt động buôn bán hải sản bị ảnh hưởng.
Trước tình trạng đó, chính quyền xã Triệu Cơ kiến nghị cấp trên sớm có giải pháp khắc phục hiệu quả sạt lở, tạo điều kiện để người dân mua bán thủy hải sản thuận lợi, đồng thời đảm bảo nơi neo đậu, tránh trú an toàn cho tàu thuyền.
Trước tình trạng đó, chính quyền xã Triệu Cơ kiến nghị cấp trên sớm có giải pháp khắc phục hiệu quả sạt lở, tạo điều kiện để người dân mua bán thủy hải sản thuận lợi, đồng thời đảm bảo nơi neo đậu, tránh trú an toàn cho tàu thuyền.
Cách bãi tắm Trung Giang về phía bắc gần 90 km, kè Quang Phú - Hải Thành trên bờ Nhật Lệ, phường Đồng Hới bị sóng đánh sập đổ. Kè dài 868 m, tổng vốn 35 tỷ đồng, xây dựng năm 2021 nhưng chưa nghiệm thu đã bị sóng đánh sập hơn 700 m.
Cách bãi tắm Trung Giang về phía bắc gần 90 km, kè Quang Phú - Hải Thành trên bờ Nhật Lệ, phường Đồng Hới bị sóng đánh sập đổ. Kè dài 868 m, tổng vốn 35 tỷ đồng, xây dựng năm 2021 nhưng chưa nghiệm thu đã bị sóng đánh sập hơn 700 m.
Nhiều đoạn kè vỡ vụn, sắt thép trơ ra ngoài; tuyến đường bêtông 3 m phía trên giáp khu dân cư gãy nát. Một số vị trí sạt lở đã áp sát nhà dân và hàng quán tại phường Đồng Hới.
Bà Trần Thị Thanh Vân, chủ một nhà hàng ven biển, nói trước đây khu vực bờ kè là nơi đặt bàn ghế phục vụ khách ngắm biển, nhưng nay kè hư hỏng khiến khách vắng, nhiều quán phải đóng cửa. Phường Đồng Hới đã đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài chính cho phép quyết toán dự án, bố trí vốn khẩn cấp để sửa chữa và xây dựng đê ngầm giảm sóng xa bờ.
Nhiều đoạn kè vỡ vụn, sắt thép trơ ra ngoài; tuyến đường bêtông 3 m phía trên giáp khu dân cư gãy nát. Một số vị trí sạt lở đã áp sát nhà dân và hàng quán tại phường Đồng Hới.
Bà Trần Thị Thanh Vân, chủ một nhà hàng ven biển, nói trước đây khu vực bờ kè là nơi đặt bàn ghế phục vụ khách ngắm biển, nhưng nay kè hư hỏng khiến khách vắng, nhiều quán phải đóng cửa. Phường Đồng Hới đã đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài chính cho phép quyết toán dự án, bố trí vốn khẩn cấp để sửa chữa và xây dựng đê ngầm giảm sóng xa bờ.
Cách kè Hải Thành - Quang Phú về phía bắc gần 30 km, bờ biển xã Bắc Trạch đang bị xâm thực, sạt lở trên chiều dài khoảng 7 km. Mỗi đợt mưa bão, rừng phi lao chắn sóng bị cuốn trôi ra biển, đe dọa khoảng 450 hộ dân với gần 1.800 nhân khẩu trên địa bàn xã.
Cách kè Hải Thành - Quang Phú về phía bắc gần 30 km, bờ biển xã Bắc Trạch đang bị xâm thực, sạt lở trên chiều dài khoảng 7 km. Mỗi đợt mưa bão, rừng phi lao chắn sóng bị cuốn trôi ra biển, đe dọa khoảng 450 hộ dân với gần 1.800 nhân khẩu trên địa bàn xã.
Đền Ngư Ông, xã Bắc Trạch, nằm phía nam cửa Gianh, là nơi lưu giữ xương cốt cá Ông trôi dạt vào bờ. Hiện đền chỉ cách mép biển vài bước chân; phía trước là tuyến kè tạm bằng đá, bêtông do người dân gia cố nhưng đã bị sóng cuốn trôi. Ngôi đền được xây dựng cách đây 125 năm, trước kia nằm cách bờ biển khoảng 200 m.
Đền Ngư Ông, xã Bắc Trạch, nằm phía nam cửa Gianh, là nơi lưu giữ xương cốt cá Ông trôi dạt vào bờ. Hiện đền chỉ cách mép biển vài bước chân; phía trước là tuyến kè tạm bằng đá, bêtông do người dân gia cố nhưng đã bị sóng cuốn trôi. Ngôi đền được xây dựng cách đây 125 năm, trước kia nằm cách bờ biển khoảng 200 m.
Tại khu vực gần cửa sông Lý Hòa, xã Bắc Trạch - vùng nuôi tôm tập trung của địa phương - sóng biển đã cuốn trôi toàn bộ các dãy nhà tạm và công trình phục vụ sản xuất.
Ông Trần Đình Long, một hộ nuôi tôm, cho biết khu đất sản xuất trước đây nay đã chìm dưới nước. Mỗi năm biển tiếp tục lấn sâu, người dân đều nhận thấy rõ nhưng chưa biết cách xoay xở.
Bà Dương Thị Thu Hiền, Chủ tịch xã Bắc Trạch, cho biết tỉnh đã thống nhất đưa dự án xây dựng tuyến kè kiên cố dài 1 km bảo vệ đền Ngư Ông vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, với tổng vốn dự kiến 160 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.
Tại khu vực gần cửa sông Lý Hòa, xã Bắc Trạch - vùng nuôi tôm tập trung của địa phương - sóng biển đã cuốn trôi toàn bộ các dãy nhà tạm và công trình phục vụ sản xuất.
Ông Trần Đình Long, một hộ nuôi tôm, cho biết khu đất sản xuất trước đây nay đã chìm dưới nước. Mỗi năm biển tiếp tục lấn sâu, người dân đều nhận thấy rõ nhưng chưa biết cách xoay xở.
Bà Dương Thị Thu Hiền, Chủ tịch xã Bắc Trạch, cho biết tỉnh đã thống nhất đưa dự án xây dựng tuyến kè kiên cố dài 1 km bảo vệ đền Ngư Ông vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, với tổng vốn dự kiến 160 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.
Đắc Thành