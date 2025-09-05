Sạt lở hai ha bãi bồi ở Phú Thọ

Mỗi ngày bãi bồi tồn tại hàng trăm năm ở sông Thao thuộc xã Tam Nông sạt mất 10-20 m chiều rộng, đến nay đã cuốn trôi khoảng hai ha đất.

Chiều 5/9, Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ, cho biết do nước lũ sông Thao (sông Hồng) lên cao, chảy xiết, từ ngày 28/8 bãi bồi trồng hoa màu tồn tại hàng trăm năm ở xã Tam Nông bị sạt lở.

Tổng chiều dài sạt khoảng 2 km chia làm nhiều khu vực. Tại Bến Gót và khu Đồng Sau, thuộc khu 15 (xã Dân Quyền cũ) sạt lở khoảng 200 m chân kè và cống Cầu Trắng (đối diện cổng khu công nghiệp Trung Hà); sạt trượt mái đê dài 8 m.

Bờ ngòi Dậu Dương (xã Dân Quyền cũ) sạt khoảng 10 m. Bãi Cửa Lãm, bãi Giữa Hương Nộn sạt khoảng 870 m. Khu dân cư số 12 (xã Hương Nộn cũ) sạt lở khoảng 500 m bờ sông, trong đó có khoảng 200 m là đất ở của người dân.

Vị trí sạt lở tại xã Tam Nông. Ảnh: UBND xã Tam Nông

Tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu xã Tam Nông cắm biển cảnh báo, cấm người và gia súc đi vào khu vực nguy hiểm, đồng thời phân công lực lượng thường trực giúp người dân di dời khi có tình huống sạt lở; phối hợp các ngành chức năng khảo sát đề xuất phương án gia cố tại khu vực sạt lở nghiêm trọng.

Lãnh đạo tỉnh này cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chính quyền địa phương nghiên cứu tổng thể kè, gia cố khu vực có nguy cơ sạt lở, sớm đề xuất UBND tỉnh để có biện pháp xử lý.

Do mưa lớn ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kajiki và dải hội tụ nhiệt đới, lúc 1h ngày 27/8, lũ trên sông Thao tại trạm Yên Bái đã lên nhanh và đạt đỉnh 32,32 m, trên báo động ba 0,32m, tại trạm Phú Thọ đạt đỉnh ở dưới mức báo động một.

Gia Chính