Sạt lở đường 'nuốt chửng' nhà sau mưa kéo dài

Sau đợt mưa lớn từ hồi tháng 9 kéo dài đến nay, sạt lở xảy ra trên tuyến đường nối trung tâm xã Ia Ly vào Trạm truyền tải 500 kV (Trạm OPY 500 kV), dài hơn 4 km, do Công ty thủy điện Ia Ly quản lý, vận hành.

Tình trạng sụt lún nghiêm trọng, kéo dài hơn 500 m, bắt đầu từ ngã 3 giao đường Lê Hồng Phong - Phạm Văn Đồng đi vào trạm truyền tải.