Sạt lở đường 'nuốt chửng' nhà sau mưa kéo dài

Sau đợt mưa lớn từ hồi tháng 9 kéo dài đến nay, sạt lở xảy ra trên tuyến đường nối trung tâm xã Ia Ly vào Trạm truyền tải 500 kV (Trạm OPY 500 kV), dài hơn 4 km, do Công ty thủy điện Ia Ly quản lý, vận hành.
Tình trạng sụt lún nghiêm trọng, kéo dài hơn 500 m, bắt đầu từ ngã 3 giao đường Lê Hồng Phong - Phạm Văn Đồng đi vào trạm truyền tải.
Đoạn đường hơn 150 m bị sụt lún hoàn toàn xuống vực sâu. Nền đường vốn là đất bazan tơi xốp, nay bị nước ngấm lâu ngày làm rỗng, khiến mái dốc liên tục trượt xuống hố sâu phía dưới. Sự cố uy hiếp khu dân cư mà tuyến đường chạy qua.
Một phần căn nhà và tài sản của ông Lê Văn Yên (67 tuổi, ngụ thôn 1) bị "nuốt chửng". Sân, cổng của hai căn lân cận cũng bị ảnh hưởng.
Chính quyền nhiều lần vận động di dời nhưng đến nay gia đình ông Yên sống tạm bợ bên cạnh căn nhà bị rạn nứt, đối mặt với nguy hiểm từng ngày.
Ông Yên cho biết, gia đình sinh sống tại khu vực này gần 30 năm. Căn nhà là tài sản lớn nhất của gia đình nhưng nay một phần đã bị chôn vùi. Hai vợ chồng che tạm mái tôn phía trước nhà để ở.
Nhiều diện tích cây cà phê, cao su của người dân bị sạt lở. Từng mảng đất kéo theo cây cối và công trình của các hộ dân gần đó.
Đường dây điện bị sụt sâu hơn 10 m. Chính quyền địa phương tổ chức giăng dây, đặt biển cảnh báo cấm người và các phương tiện qua lại; đồng thời, hướng dẫn người dân, cán bộ thủy điện đi qua tuyến đường khác để đảm bảo an toàn.
Cán bộ xã hỗ trợ người dân di dời tài sản như gia súc, gia cầm, bàn ghế, tủ, thiết bị gia dụng đến nơi an toàn.
UBND xã Ia Ly đang cưỡng chế di dời hộ ông Lê Văn Yên và lập phương án tái định cư cho 5 hộ trong vùng nguy hiểm. Trước mắt, các hộ được bố trí chỗ ở tạm hoặc hỗ trợ thuê nhà để ổn định cuộc sống.
Ông Đoàn Tiến Cường, Giám đốc Công ty thủy điện Ia Ly, cho biết đoạn đường sạt lở từ nhiều năm nay, song lún sâu và lan rộng từ tháng 9. Đến nay vị trí sụt lún sâu nhất khoảng 30 m, rộng 20 m và dài khoảng 500 m.
"Nhận định ban đầu sạt lở do đứt gãy địa chất nên việc đầu tư, sửa chữa sẽ tốn kém, lãng phí. Công ty đang tính phương án mở đường mới vào trạm", ông Cường nói.
Trần Hóa