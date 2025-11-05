Sạt lở đường lên bán đảo Sơn Trà

Đường lên bán đảo Sơn Trà xuất hiện ít nhất 4 điểm sạt lở do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, ban quản lý rào đã rào chắn đường, ngăn du khách đi lại để tránh nguy hiểm, sáng 5/11.

Ông Phan Minh Hải, Phó Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết khu vực bán đảo Sơn Trà có một số đoạn sạt lở, gồm một điểm gần Hạt kiểm lâm liên xa khu vực 12; hai điểm sạt lở cách Suối Ôm 500 m hướng về đỉnh Bàn Cờ và một điểm đất trôi trên đường từ đỉnh Bản Cờ xuống hướng Ghềnh Bàng.

UBND phường Sơn Trà đã đặt các biển cảnh báo "khu vực sạt lở" để khuyến cáo người dân lưu ý khi tham gia giao thông. Ở những điểm đất đá chắn lối đi, lực lượng chức năng chăng dây, rào chắn không cho người dân qua lại.

Ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, cho biết trong sáng nay, các lực lượng chức năng tập trung giúp người dân sơ tán tàu thuyền tránh bão. Khoảng 3-4 ngày tới, khi hết bão phường sẽ huy động nhân lực khắc phục sự cố sạt lở ở Sơn Trà để lưu thông trở lại, nếu khối lượng đất đá lớn, vượt khả năng của địa phương sẽ đề nghị bên quân đội hỗ trợ.

Từ ngày 3/11, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà đã dừng đón khách cho tới khi có thông báo mới, đảm bảo an toàn trước ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13). Những ngày qua, mưa lớn kéo dài tại Đà Nẵng, gây ngập lụt nhiều khu vực.

Sạt lở ở bán đảo Sơn Trà ngày 3/11. Ảnh: BQL bán đảo Sơn Trà

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thành phố có khả năng chịu ảnh hưởng của bão số 13. Ban quản lý đánh giá khu vực bán đảo Sơn Trà tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngã đổ cây.

Tại các bãi biển du lịch ở Đà Nẵng, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về cơ sở hạ tầng nhưng mưa, sóng lớn làm rác, bèo tấp vào nhiều, dọc tuyến biển đường Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Tất Thành. Lượng rác tồn đọng lớn, địa phương không xử lý kịp. Ngoài ra, sóng lớn cũng đánh cát lên vỉa hè ở khu vực bãi biển Mỹ Khê, Mỹ An và tăng nguy cơ sạt lở ở khu vực quầy Paradises bãi biển Mỹ An.

Ban quản lý khuyến cáo người dân và du khách không tự ý di chuyển vào khu vực bán đảo trong thời gian tạm dừng tham quan; hạn chế đi lại khi mưa to, gió lớn, sương mù dày, đặc biệt tại các khu vực đèo dốc, suối và những điểm có nguy cơ sạt lở; không đến khu vực bờ đá, ghềnh, ven biển khi sóng lớn để tránh nguy hiểm do trượt ngã hoặc sóng cuốn.

Tú Nguyễn - Nguyễn Đông