Sẽ nổ mìn phá khối đá hàng trăm tấn chắn đèo Khánh Lê

Khánh HòaCơ quan chức năng lên phương án nổ mìn phá các khối đá nặng hàng trăm tấn tràn xuống chắn ngang đường, chia cắt tuyến nối Đà Lạt - Nha Trang.

Sáng 18/11, lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ 3 cho biết tối qua đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Nặng nhất là đoạn dài 50 m ở xã Nam Khánh Vĩnh với 6 tảng đá nặng hàng trăm tấn, không thể di dời bằng máy xúc hay cẩu.

Sạt lở chắn ngang đèo Khánh Lê tại đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh. Ảnh: Bùi Toàn

Ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, nói tỉnh sẽ phối hợp đơn vị chuyên môn của Bộ Quốc phòng khoan vào đá, nổ mìn phá nhỏ từng khối để giải tỏa. Việc nổ mìn dự kiến thực hiện trong hai ngày sau khi được phê duyệt.

Trước đó, mưa lớn gây sạt lở nhiều vị trí trên đèo. Đêm 16/11, xe khách từ Đà Lạt xuống Nha Trang bị đá đè, khiến 6 người chết, 19 người bị thương. Trưa qua, tuyến đèo bị phong tỏa, chỉ cho phép xe phục vụ cứu hộ, cứu nạn đi qua.

Điểm sạt lở khiến đất đá đè lên xe khách vào đêm 16/11. Ảnh: Bùi Toàn

Cuối năm ngoái, đơn vị quản lý cũng từng nổ mìn phá khối đá hơn 450 tấn tại khu vực này khi xảy ra sạt lở.

Quốc lộ 27C dài 121 km, là tuyến huyết mạch nối Đà Lạt – Nha Trang, rút ngắn quãng đường ít nhất 50 km so với các hướng khác nên được nhiều tài xế lựa chọn.

Khu vực xảy ra sạt lở. Đồ họa: Tâm Thảo

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, sáng 18/11 mưa đã giảm nhưng có thể tăng trở lại vào chiều tối. Một số nơi mưa lớn như Khánh Phú 110 mm, Khánh Thượng 105 mm. Đêm nay và sáng mai, lũ trên các sông có khả năng dâng, song đỉnh lũ dự báo dưới mức báo động 2.

Bùi Toàn