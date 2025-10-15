Sạt lở đe dọa khu tái định cư ở Lâm Đồng

Hơn 70 hộ dân ở khu tái định cư Đưng K’nớ 5, xã Đam Rông 4, sống trong lo lắng khi sạt lở đất diễn biến phức tạp, uy hiếp nhà cửa và tài sản.

Những ngày giữa tháng 10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều mảng đất đồi phía sau khu tái định cư bị kéo sập, tạo hàm ếch lớn dưới chân taluy âm. Một số ngôi nhà nay nằm chênh vênh sát mép sụt. "Vết lở đất phía sau nhà xuất hiện hơn hai năm nay, mỗi mùa mưa lại sụt thêm, khiến tôi thấp thỏm lo sợ", bà Liêng Krang K'Hoa nói.

Sạt lở ăn sâu vào sát nhà dân ở khu tái định cư Đưng K’nớ 5. Ảnh: Hoài Thanh

Cách đó vài căn, ông Kơ Dơng Ha Bal - người từng di dời khỏi vùng sạt lở ở thôn Lán Tranh 5 năm trước - cho hay phần đất sau nhà đã bị lở sâu gần đến khu vực bếp. "Mỗi khi mưa lớn trút xuống, tôi lo mái đất phía sau nhà không trụ được nữa", ông nói.

Khu tái định cư Đưng K’nớ 5 được xây dựng trên diện tích 15 ha với tổng vốn đầu tư 38 tỷ đồng nhằm di dời người dân khỏi vùng nguy cơ cao. Giai đoạn một (2018–2020) đã hoàn thành, bàn giao đất cho 73 hộ dân xây dựng nhà ở. Giai đoạn hai, vốn hơn 23,8 tỷ đồng, được phê duyệt tháng 5/2023, đang thi công các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước, điện, nước và chiếu sáng.

Ông Ha Lan dùng bạt che và chèn gỗ, tôn phía sau nhà để ngăn đất tiếp tục sạt lở sau những trận mưa lớn. Ảnh: Hoài Thanh

Sau đợt mưa bão số 3 vừa qua, mái taluy phía sau khu dân cư dài khoảng 80 m bị sạt, cuốn trôi gần 200 m³ đất đá. Năm hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, nhiều công trình phụ như bếp, nhà vệ sinh, kho bị cuốn trôi.

Ông Trần Xuân Cường, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương, cho biết khu vực sạt lở thuộc giai đoạn một của dự án bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn. Khu dân cư nằm trên địa hình đồi dốc, nền chủ yếu là đất đắp nên dễ thấm nước và trượt khi mưa lớn kéo dài.

"Chúng tôi đã phối hợp chính quyền kiểm tra, khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và vận động người dân tạm di dời", ông nói và cho biết địa phương đang đề xuất UBND tỉnh sớm có phương án xử lý để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Khu vực đồi đất phía taluy dương sát khu tái định cư bị xói lở. Ảnh: Hoài Thanh

Tuy nhiên, thực tế nhiều hộ vẫn bám trụ trong các căn nhà nằm trong vùng nguy cơ cao vì không có nơi ở khác. Trong khi đó, mùa mưa năm nay ở Lâm Đồng dự kiến còn kéo dài hơn một tháng, khiến nỗi lo sạt lở ngày càng lớn.

UBND xã Đam Rông 4 đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ 5 tỷ đồng từ nguồn vốn phòng chống thiên tai hoặc các nguồn khác để xây bờ kè rọ đá, mương thoát nước và gia cố mái taluy tại các điểm sạt lở, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Hoài Thanh - Trường Hà