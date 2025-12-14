Sạt lở đất đá ở đèo Thung Khe, 3 người bị vùi lấp

Phú ThọĐất đá từ sườn núi sạt xuống quốc lộ 6 tại đèo Thung Khe, vùi lấp người đi xe máy và 2 công nhân; lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân.

14h38 ngày 14/12, trên quốc lộ 6 đoạn qua đèo Thung Khe, xã Mai Châu, đất đá từ sườn núi phía trên đường bất ngờ sạt xuống khi nhiều phương tiện gồm xe tải, xe khách và xe máy đang lưu thông.

Video ghép bài sạt lở Đất đá sạt lở xuống người đi đường trên quốc lộ 6. Video: Tin tức Sơn La

Hình ảnh camera hành trình ghi lại cho thấy một người đi xe máy bị đất đá vùi lấp. Tại hiện trường, đất đá tràn kín cả 2 chiều đường. Xe máy bị vùi lấp, chỉ còn lộ phần bánh. Hai đầu đoạn đường có đặt biển cảnh báo khu vực đang thi công.

Vụ sạt lở làm 3 người bị vùi lấp, gồm 2 công nhân Công ty quản lý đường bộ 2 đang làm nhiệm vụ sơn kẻ đường và một người dân đi xe máy qua khu vực, chưa xác định danh tính.

Địa phương huy động khoảng 30 dân quân, 30 công an xã cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Phú Thọ tìm kiếm, cứu nạn. Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị ưu tiên cao nhất cho cứu người, đồng thời khắc phục sự cố và tổ chức phân luồng giao thông từ xa.

Tại hiện trường, các đơn vị huy động 1 xúc lật 300 và 1 máy đào bánh lốp 210 để cứu nạn, dọn đất đá. Công ty Cổ phần Đường bộ 222 điều động thêm 2 máy đào 200 tăng cường phương tiện, nhân lực phục vụ khắc phục sự cố. Khối lượng đất đá sạt lở ước tính trên 1.000 m3.

Sạt lở đất đá tại đèo Thung Khe. Ảnh: Công an xã Mai Châu

Đến nay, lực lượng chức năng đã tiếp cận được vị trí nạn nhân đi xe máy; công tác gỡ đất đá và đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm đang được triển khai khẩn trương. Giám đốc Khu Quản lý đường bộ I Đinh Trung Thành đến hiện trường yêu cầu các đơn vị bám sát diễn biến, huy động tối đa máy móc, thiết bị, tổ chức tăng ca, làm việc liên tục để sớm hoàn thành cứu nạn và khắc phục sạt lở.

Sau khi hót dọn bước đầu và bảo đảm các điều kiện an toàn cần thiết, quốc lộ 6 qua đèo Thung Khe đã cho phép ôtô nhỏ và xe khách lưu thông trở lại; các phương tiện khác tiếp tục được điều tiết, phân luồng. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân và tiếp tục tìm kiếm người còn lại.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai

Theo số liệu quan trắc, 2 ngày qua tại trạm Mai Châu chỉ có mưa nhỏ; ngày 13/12 lượng mưa 6,7 mm, hôm nay 5 mm.

Quốc lộ 6 là tuyến giao thông huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên. Đèo Thung Khe, còn gọi là đèo Đá Trắng, có nhiều khúc cua gấp, độ dốc lớn, hai bên là vách núi cao và vực sâu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Gia Chính