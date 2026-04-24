Sạt lở cuốn trôi nhà, hư đường ở Cà Mau

Sạt lở ven sông Đầm Dơi rạng sáng 24/4 làm hư hỏng 60 m đường, ảnh hưởng nhà dân và cơ sở sản xuất, thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

Khoảng 4h, người dân ấp 1, xã Đầm Dơi nghe tiếng động lớn, phát hiện một phần mặt đường bêtông rộng 3 m cùng đất đá đổ xuống sông, khoét sâu vào bờ khoảng 20 m.

Hiện trường sạt lở. Ảnh: An Minh

Sự cố ảnh hưởng một bến cẩu hàng, cơ sở sản xuất nước đá và đại lý kinh doanh thức ăn, thuốc thủy sản.

Chính quyền địa phương cho biết khu vực còn nguy cơ sạt lở thêm 20–30 m do nền đất yếu và dòng chảy. Tổng thiệt hại ban đầu ước hơn 3 tỷ đồng.

Sau sự cố, UBND xã phối hợp công an, dân quân hỗ trợ người dân di dời tài sản, căng dây, đặt biển cảnh báo, cấm người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.

Căn nhà bị sạt lở cuốn trôi ra ngoài mé sông. sáng 24/4. Ảnh: An Minh

Địa phương kiến nghị tỉnh sớm kiểm tra, có phương án khắc phục để đảm bảo an toàn đi lại và ổn định sản xuất.

Thời gian qua Cà Mau xảy ra một số số vụ sạt lở. Gần nhất hôm 21/4, tuyến đường Cống Chùa (phường Tân Thành) xảy ra sạt lở dài khoảng 30 m, ăn sâu hơn 12 m, làm 6 căn nhà bị ảnh hưởng; trong đó 4 căn sập hoàn toàn, 2 căn nguy hiểm phải di dời, thiệt hại khoảng 900 triệu đồng.

Chúc Ly