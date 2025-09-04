Sạt lở cuốn nhiều nhà dân ven sông Hậu

An GiangĐoạn bờ sông Hậu khoảng 100 m ở xã Mỹ Hòa Hưng (TP Long Xuyên cũ) bất ngờ sạt lở, kéo theo hai căn nhà và một nhà kho, uy hiếp hàng chục hộ lân cận, rạng sáng 4/9.

Sạt lở ăn sâu vào bờ khoảng 25 m. Thời điểm xảy ra sự cố, nhiều hộ đang ngủ, nghe tiếng động lớn đã kịp chạy thoát nên không có thương vong. Tuy nhiên, một số gia đình không kịp di dời tài sản, thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Nguyễn Khánh

Chính quyền địa phương đã vận động một số hộ, trong đó có tiệm kinh doanh gần khu vực, di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng được huy động khoanh vùng, cảnh báo, điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân ổn định chỗ ở.

Theo UBND xã Mỹ Hòa Hưng, vị trí sạt lở nằm trong vành đai cảnh báo của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Nguyên nhân do dòng chảy áp sát bờ, địa hình cong, cộng với tải trọng từ nhà cửa và tuyến đường phía trên. Nguy cơ sạt lở tiếp tục còn cao, ngành chức năng đang lên phương án di dời các hộ bị ảnh hưởng.

Người dân di dời tài sản sau vụ sạt lở. Ảnh: Nguyễn Khánh

Ngọc Tài