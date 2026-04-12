Sạt lở cắt đôi đường, ảnh hưởng 1.000 hộ dân miền Tây

Đồng ThápĐoạn đê dài gần 100 m ở xã Bình Phú sạt xuống sông, làm đứt đường, ảnh hưởng đi lại của khoảng 1.000 hộ dân và đe dọa 500 ha sầu riêng.

Sáng 12/4, đoạn đê bao kiêm đường giao thông ven sông Phú An, thuộc ấp 2 xã Bình Phú, bất ngờ sụt lún. Điểm sâu nhất hơn 5 m, chiều dài sạt lở khoảng 75 m.

Sau sự cố, mặt đường rộng gần 4 m bị đứt gãy, giao thông qua khu vực bị chia cắt. Một số đoạn tường rào, cổng nhà dân đổ sập; hàm ếch sạt lở ăn sát thềm, đe dọa 5 căn nhà của 6 hộ dân. Thân đê tiếp tục xuất hiện các vết nứt sâu.

Sạt lở cắt đôi đường, ảnh hưởng 1.000 hộ dân

Lãnh đạo UBND xã Bình Phú cho biết sự cố khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của khoảng 1.000 hộ dân và học sinh trong khu vực gặp nhiều khó khăn.

Chưa kể việc mất thân đê bao đe dọa trực tiếp 500 ha sầu riêng chuyên canh của địa phương. Trong mùa khô, nếu triều cường dâng cao, nước mặn có thể theo điểm sạt lở xâm nhập nội đồng, gây thiệt hại lớn.

Chính quyền đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người dân qua lại khu vực sạt lở.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Nam An

Người dân được hướng dẫn đi tạm theo đường Gò Da để đảm bảo an toàn trước khi lực lượng chức năng triển khai phương án khắc phục.

