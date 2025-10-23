Sát hại vợ vì 'bị cằn nhằn không lo làm ăn'

An GiangPhan Văn Liêm, 50 tuổi, khai bị vợ cằn nhằn "không lo làm ăn" nên bực tức dùng dao chém, gây tử vong.

Ngày 23/10, Liêm vị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người.

Phan Văn Liêm (phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, chiều 21/10, Liêm uống rượu một mình tại nhà thì xảy ra cãi vã với người vợ 47 tuổi. Ông ta nghỉ nhậu, bỏ vào phòng nằm. Nghe vợ cằn nhằn "suốt ngày ăn nhậu, không lo làm ăn", Liêm lấy dao tự chế chém nhiều cái rồi quay trở lại phòng ngủ.

Ông ta khai, sau đó vẫn nghe tiếng vợ thách thức nên dùng cán dao đánh liên tiếp vào người bà. Gây án xong, Liêm vào phòng đóng cửa lại.

Hung khí Phan Van Liêm dùng sát hại vợ. Ảnh: Tiến Tầm

Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu, song không qua khỏi. Biết tin vợ tử vong, Liêm đến công an đầu thú, giao nộp hung khí.

Ngọc Tài - Tiến Tầm