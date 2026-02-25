Sát hại vợ rồi dựng hiện trường bị điện giật

Đồng NaiLê Văn Thương, 53 tuổi, dùng dây điện sát hại vợ rồi dựng hiện trường giả bị điện giật, song không thể qua mắt cảnh sát.

Ngày 25/2, Thương, quê Cà Mau, bị Công an Đồng Nai tạm giữ để điều tra hành vi Giết người.

Nghi phạm Lê Văn Thương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Hà

Hôm 9/2, cảnh sát nhận tin báo từ người dân phường Bình Phước về việc người phụ nữ 46 tuổi bị điện giật trong phòng trọ, đang được cấp cứu tại bệnh viện tại TP HCM.

Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên phát hiện nhiều dấu hiệu đồ vật bị xáo trộn, có biểu hiện dàn dựng. Khi nghe thông tin người thân nghi ngờ nạn nhân có dấu hiệu bị tác động, Thương liền đột ngột trốn về Cà Mau.

Bị lực lượng chức năng mời lên làm việc, ông ta một mực phủ nhận việc ra tay sát hại vợ. Khi cảnh sát đưa bằng chứng ra, người này mới thừa nhận tội.

Thương khai do mâu thuẫn, lợi dụng vợ đang ngủ đã dùng dây điện tác động vào bà này rồi tạo hiện trường giả như một vụ điện giật.

Phước Tuấn