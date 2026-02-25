Sát hại 'vợ hờ' vì ghen

Đồng ThápNguyễn Việt Thanh, 38 tuổi, sau khi chia tay phát hiện "vợ hờ" có người đàn ông khác nên cầm dao mai phục, sát hại.

Ngày 25/2, Thanh ngụ xã Thoại Sơn, An Giang, bị Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người.

Nguyễn Việt Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phước Thanh

Theo điều tra, Thanh sống chung như vợ chồng với bà Hoa 43 tuổi, ngụ xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp. Khoảng tháng 11 năm ngoái, người phụ nữ chủ động cắt đứt quan hệ tình cảm nhưng Thanh vẫn thường xuyên liên lạc, níu kéo. Anh ta sau đó đến xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, thuê nhà trọ ở.

Biết bà Hoa có quan hệ với người đàn ông khác, tối 24/2, Thanh bỏ con dao vào cốp xe máy rồi chạy đến nhà người cũ. Sau khi giấu xe máy vào bụi cây, anh ta cầm dao nấp bên vách nhà chờ.

Khoảng nửa tiếng sau, thấy bà Hoa cùng người đàn ông trở về, Thanh bất ngờ lao ra dùng dao đâm nhiều nhát. Người phụ nữ hoảng sợ bỏ chạy nhưng vấp ngã, Thanh tiếp tục xuống tay đến khi nạn nhân nằm bất động.

Gây án xong, Thanh đến công an xã tự thú. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện.

Phước Thanh

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.