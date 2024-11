Sát hại vợ cũ vì mâu thuẫn chia tài sản

Phú YênNguyễn Bé, 45 tuổi, vì mâu thuẫn về phân chia tài sản sau ly hôn nên dùng dao đâm vợ cũ trọng thương

Ngày 15/11, Bé bị Công an tỉnh Phú Yên tạm giữ để làm rõ hành vi Giết người.

Theo điều tra, Bé và vợ 42 tuổi đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà. Ba ngày trước, ông ta cãi vã với vợ cũ về việc phân chia tài sản. Bực tức, Bé lấy dao đâm người phụ nữ nhiều nhát khiến, gục xuống nền nhà.

Một lúc sau, nạn nhân cố gắng bò ra ngoài kêu cứu, được người dân đưa đến trung tâm y tế cấp cứu, qua cơn nguy kịch.

Gây án xong Bé vẫn ở nhà, bị cảnh sát đưa về trụ sở ngay sau đó. Đại diện Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên cho biết, ban đầu nghi phạm khai không có ý định giết nạn nhân, mà có ý định tự tử. Trong lúc vợ cũ can ngăn ông ta đã gây ra thương tích. Tuy nhiên, khi công an đưa ra các bằng chứng cụ thể, Bé mới thừa nhận hành vi.

Bùi Toàn