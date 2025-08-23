Sát hại thành viên tổ an ninh cơ sở vì bị mời lên đồn làm việc

An GiangBị nghi sử dụng ma túy, Lê Văn Chì, 29 tuổi, thường bị thành viên tổ an ninh cơ sở mời đến trụ sở công an làm việc nên sinh thù ghét, ra tay sát hại.

Ngày 23/8, Chì, bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam về tội Giết người.

Lê Văn Chì tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông

Theo điều tra ban đầu, Chì bị nghi nghiện ma túy. Để làm rõ sự việc, công an địa phương phân công ông Hùng (63 tuổi, thành viên tổ an ninh cơ sở) đến nhà mời Chì lên làm việc. Mỗi lần thấy ông này, Chì đều lẻn đi từ cửa sau, lánh mặt.

Tối 18/8, Chì đến quán cà phê gần nhà thì gặp ông Hùng đang uống nước tại đây. Anh ta tiếp tục tránh mặt, song khi về nhà thì bực tức, mang thanh sắt quay lại quán tìm ông này trả thù.

Anh ta sau đó đâm ông Hùng rồi bỏ trốn. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Ngày 21/8, Chì bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP HCM.

Ngọc Tài

*Tên nạn nhân đã thay đổi