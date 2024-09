Sát hại tài xế xe ôm, bỏ xác ở chân cầu

An GiangHồ Văn Thuận, 28 tuổi, khai do túng thiếu đã đâm dao đoạt mạng tài xế xe ôm 51 tuổi với ý đồ cướp tài sản.

Ngày 30/9, Thuận, trú xã Khánh An, huyện An Phú, bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người.

Thuận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Thuận khai không có tiền tiêu xài nên tối 27/9 mua con dao dài 20 cm, đi bộ đến chợ Đồng Ky, huyện An Phú thuê tài xế xe ôm 51 tuổi chở đến cầu Long Bình, trên quốc lộ 91.

Khi đến dốc cầu tại xã Quốc Thái, Thuận đòi dừng xe đi vệ sinh rồi bất ngờ đâm, truy đuổi tài xế với ý đồ cướp tài sản. Phát hiện nhiều ánh đèn xe đến gần, Thuận sợ bị lộ nên rời đi khi chưa kịp lấy gì.

Sáng hôm sau, thi thể nạn nhân được người dân phát hiện.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Tiến Tầm

Thuận bị bắt khi đang lẩn trốn ở xã Khánh An, cách nơi gây án chừng 20 km.

Ngọc Tài - Tiến Tầm