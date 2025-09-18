Sát hại người tình vì bị đòi tài sản

Tây NinhNguyễn Văn Thành, 29 tuổi, bị người tình đòi lại xe máy đã mua cho trước đó nên tức giận dùng thắt lưng sát hại cô.

Ngày 17/9, Thành bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt án chung thân về tội Giết người, phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 200 triệu đồng.

Nguyễn Văn Thành tại phiên tòa. Ảnh: Nam An

Thành từng có 2 tiền án về tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản. Năm 2023, anh ta đến thuê trọ ở xã Đức Hòa làm công nhân, quen chị Thủy, sau đó sống chung như vợ chồng. Đầu năm ngoái, cả hai xảy ra mâu thuẫn nên cô gái dọn ra ngoài ở riêng.

Chiều 13/4/2024, Thủy đến phòng trọ yêu cầu Thành trả lại xe máy chị đã mua khi còn sống chung nhưng anh ta không đồng ý. Sau một lúc cãi vã, Thành rủ Thủy đi mua cơm đem về phòng trọ cùng ăn.

Khuya hôm đó, khi Thành đang tắm thì cô gái tiếp tục đòi lại xe. Anh ta tức giận chạy ra đánh vào mặt cô, dùng dây nịt siết cổ đến chết.

Thành sau đó hoảng loạn, bỏ chạy ra đường trong tình trạng lõa thể. Một số người dân quay video đăng lên mạng xã hội. Người nhà của anh ta xem được thông tin, đến phòng trọ kiểm tra thì phát hiện chị Thủy đã chết nên trình báo cảnh sát.

Nam An

* Tên nạn nhân đã thay đổi.