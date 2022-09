Sát hại người tình hơn 11 tuổi

TP HCMLê Công Ty, 35 tuổi, sau khi sát hại người tình 46 tuổi đã chạy đến nhà tổ trưởng dân phố thông báo "lỡ tay giết chị ấy rồi".

Trưa 7/9, Ty (quê Đồng Tháp) bị Công an quận 12 phối hợp Công an TP HCM áp giải quay lại hiện trường là căn nhà 2 lầu trong hẻm đường Lê Thị Riêng, phường An Thời, để điều tra hành vi Giết người.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Nhật Vy

Nạn nhân đã ly hôn, làm nghề nấu ăn cho trường học, sống như vợ chồng với Ty nhiều năm tại căn nhà trên.

Sáng nay, Ty bất ngờ chạy đến nhà tổ trưởng dân phố thông báo đã sát hại người tình. Khi mọi người đến nơi phát hiện nạn nhân đã tử vong với vết thương trên cổ.

Cảnh sát đang điều tra tại hiện trường, chưa cung cấp nguyên nhân và động cơ gây án của Ty.

Quốc Thắng