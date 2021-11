Sát hại người tình của vợ cũ

Bình PhướcNguyễn Văn Thịnh, 50 tuổi, thấy người đàn ông ở cùng vợ cũ của mình liền dùng dao đâm chết.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Bình Phước, chiều 21/11, Thịnh đến nhà vợ cũ 35 tuổi tại xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, gặp anh Phúc (43 tuổi) đang ở đây. Do có mâu thuẫn từ trước, hai người đàn ông xảy ra cãi vã. Con gái Thịnh can ngăn cha.

Xô xát xảy ra, Thịnh lấy dao đâm Phúc ngã gục rồi lên xe máy rời khỏi hiện trường. Vợ cũ của nghi phạm và mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Anh Phúc sống chung với vợ cũ của Thịnh từ khi chị này ly hôn. Cảnh sát đang truy bắt hung thủ gây án.

Phước Tuấn - Văn Trăm