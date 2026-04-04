Sát hại người lạ từ cuộc đấu khẩu trên mạng

MỹTừ cuộc cãi cọ trên mạng, Alyssa Partsch dò tìm tung tích người bất đồng quan điểm rồi dùng dao sát hại, dù trước đó không quen biết.

Alyssa Partsch, 33 tuổi vừa bị Tòa án ở Boston tuyên án 20 năm tù vì giết người, theo thông báo của nhà chức trách hôm 2/4.

Thẩm phán Ames đã tuyên án sau khi Partsch đạt được thỏa thuận với công tố viên và nhận tội một tội danh ngộ sát. Ban đầu, cô bị buộc tội giết người cấp độ hai liên quan vụ việc gây chết người xảy ra vào đêm thứ năm, ngày 20/7/2023.

Theo hồ sơ cảnh sát, đêm 20/7/2023, họ nhận được tin báo về vụ đâm dao ở trung tâm thành phố Boston. Khi đến nơi, lực lượng cứu hộ phát hiện nạn nhân Jazreanna A. Sheppard Gonzalez, 21 tuổi, bị thương nặng. Nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Alyssa Partsch tại tòa. Ảnh: NBC Boston

Các công tố viên cho biết vụ bạo lực xảy ra sau một loạt các cuộc trao đổi trực tuyến đầy thù địch giữa hai người, trong đó Alysssa bị cáo buộc đã dọa giết đối thủ và cố gắng rủ nạn nhân đánh nhau.

Nhà chức trách cho hay hai người chưa từng gặp nhau trực tiếp trước hôm xảy ra vụ án.

Đêm đó, nạn nhân đang cùng một người bạn đi về phía ga tàu điện ngầm Park Street MBTA thì bị Alyssa cầm dao đối đầu. Camera giám sát ghi lại cảnh hai người đánh nhau trước khi Alyssa đâm nhiều nhát vào mặt, đầu và bụng, theo cáo trạng.

Alyssa bỏ trốn khỏi hiện trường bằng tàu điện ngầm, vài tháng sau bị bắt tại Dorchester, Massachusetts.

Thẩm phán và các công tố viên đều lên án hành vi bạo lực quá mức cần thiết của bị cáo, xuất phát từ những chuyện "rất vô nghĩa", song các tài liệu công khai chưa thể hiện cụ thể họ cãi nhau vì vấn đề gì trên mạng.

Hải Thư (Theo Law and Crime, NBC Boston)