Sát hại người đi đường vì 'bị liếc nhìn'

Lâm ĐồngBùi Quang Sơn ra đầu thú, khai đã đâm gục hai anh em đi xe đạp điện trên cầu Dục Thanh sau khi bị họ "liếc nhìn", phường Phan Thiết, khiến người em tử vong.

Sơn, 19 tuổi, bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ để điều tra tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự, sáng 26/10.

Cầu Dục Thanh, phường Phan Thiết, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Tư Huynh

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h tối qua, hai anh em trai 16 và 22 tuổi, quê Vĩnh Long, chở nhau trên xe đạp điện đến giữa cầu Dục Thanh thì bất ngờ bị Sơn đi xe máy chặn lại.

Sơn sau đó gây gổ, dùng dao tấn công khiến 2 anh em gục tại chỗ, rồi chạy khỏi hiện trường. Các nạn nhân được người dân chở đến bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng người em đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sáng nay, Sơn đến công an đầu thú và giao nộp hung khí gây án. Nghi phạm khai trước đó đang dừng xe trên đường Trần Phú mua đồ ăn thì hai anh em nạn nhân đi qua, liếc nhìn như muốn gây sự, nên đã đuổi theo. Trong lúc xô xát, Sơn đã gây án.

Công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân án mạng.

Tư Huynh