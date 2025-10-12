Sát hại hàng xóm vì cái hàng rào

Lai ChâuLò Văn Khiêm khai bực tức người hàng xóm dựng hàng rào giữa hai nhà, bị thách thức và đánh, nên lấy dao đâm tử vong.

Ngày 12/10, Khiêm, 30 tuổi, bị Công an tỉnh Lai Châu bắt tạm giam để điều tra tội Giết người.

Công an đọc quyết định khởi tố Lò Văn Khiêm (áo thun đen). Ảnh: Công an cung cấp

Khiêm khai, chiều 10/10 thấy ông Quân, 54 tuổi, đang dựng hàng rào giáp ranh đất giữa hai nhà ở bản Ta Pả, xã Pu Sam Cáp, nên lên tiếng ngăn cản. Người hàng xóm dùng gậy ném về phía anh ta. Hai bên xảy ra cãi vã.

Khiêm cho rằng liên tục bị ông Quân thách thức, cầm gậy vụt vào lưng, nên lấy dao trong túi quần đâm một nhát vào ngực. Gây án xong, anh ta vào nhà lau sạch dao, tiêu hủy đồ vật bị dính máu.

Ông Quân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo cơ quan điều tra, vụ án này là lời cảnh tỉnh trong ứng xử hàng ngày khi xảy ra mâu thuẫn. Mọi người cần giữ bình tĩnh, tìm tiếng nói chung hoặc nhờ sự can thiệp của chính quyền địa phương chứ không được tự giải quyết bằng bạo lực. Chỉ một giây nóng giận có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

Phạm Dự