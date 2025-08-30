Sát hại em họ vì bị can ngăn sàm sỡ

An GiangBực tức vì bị can ngăn hành vi sàm sỡ, Lý Hoàng Nam, 23 tuổi, dùng dây thừng siết cổ em họ tử vong rồi đến công an đầu thú.

Ngày 30/8, Nam bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người.

Lý Hoàng Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông

Theo điều tra, Nam làm bảo vệ cho một công ty ở phường Rạch Giá. Hôm 28/8, anh ta về thắp hương cho bà ngoại ở xã Châu Thành thì xảy ra mâu thuẫn với các anh em họ.

Anh ta bực tức vì em gái (18 tuổi) hứa cùng lên Rạch Giá chơi nhưng không giữ lời. Nam kề dao vào cổ cô, hỏi lý do, đồng thời có hành vi sàm sỡ. Cô gái kêu cứu thì được anh trai là Hùng (23 tuổi) chạy vào can ngăn.

Nam khai đã sinh lòng thù hận. Tối đó, khi cả nhà ngủ, hắn dùng dây thừng siết cổ anh Hùng tử vong. Nam trùm chăn lên người nạn nhân sau đó xuống võng nằm. Rạng sáng hôm sau, anh ta lên phòng trọ ở Rạch Giá thay đồ định đi làm nhưng đổi ý, đến công an đầu thú hành vi phạm tội.

Công an đang tiếp tục làm rõ lời khai của nghi phạm.

Ngọc Tài - Dương Đông

*Tên nạn nhân đã được thay đổi