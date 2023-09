Sát hại chồng cũ vì 'nghe có tiếng phụ nữ' qua cuộc điện thoại

Bình ĐịnhNghe giọng người phụ nữ lạ khi chồng cũ gọi điện, Nguyễn Thị Thùy Trang, 34 tuổi, cho rằng anh công khai người tình mới nên đi mua dao đâm chết.

Ngày 5/9, Trang bị Công an thị xã An Nhơn bàn giao Công an tỉnh Bình Định điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, Trang và chồng 38 tuổi tuy đã ly hôn hai năm nhưng vẫn sống chung nhà (chồng cũ làm chủ). Họ thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã.

Tối 30/8, khi cả hai tiếp tục gây gổ, người đàn ông bỏ đi nhậu qua đêm không về, Trang gọi không bắt máy.

Sáng hôm sau, Trang nhận được cuộc gọi của chồng cũ nhưng có tiếng người phụ nữ vọng vào. Trang khai cho rằng anh thách thức, công khai quan hệ với người phụ nữ khác nên cô ta đến chợ Bình Định (phường Bình Định, thị xã An Nhơn) mua hai con dao.

Đến trưa, khi chồng cũ về, Trang cầm hai dao đâm nhiều nhát rồi bỏ đi. Biết tin chồng cũ chết, người phụ nữ này đến công an đầu thú.

