Sát hại bé trai 11 tuổi bịt đầu mối

Nam ĐịnhNguyễn Văn Quân, 44 tuổi, đột nhập nhà hàng xóm trộm cắp tài sản, sát hại con trai chủ nhà 11 tuổi và tạo hiện trường giả.

Ngày 25/4, nghi can Nguyễn Văn Quân (trú xã Yên Cường, huyện Ý Yên) bị Công an huyện này tạm giữ để điều tra hành vi giết người, trộm cắp tài sản.

Nạn nhân là bé trai 11 tuổi, con anh Khiếu Văn Quang, 48 tuổi, là hàng xóm với Quân. Bé trai bị phát hiện chết trong tư thế mặt úp xuống chậu nước trong nhà tắm của gia đình.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi, Công an huyện Ý Yên cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nam Định xác định đây là vụ án giết người diệt khẩu, trộm cắp tài sản.

Công an triệu tập hai người nghi vấn là Quân cùng một người khác. Căn cứ các dấu vết tại hiện trường cũng như tài liệu điều tra, công an xác định Quân là nghi can.

Theo nhà chức trách, Quân bị câm điếc, đang hưởng chế độ chất độc da cam, thường qua nhà anh Quang chơi nên biết chủ nhà có tiền do mới quyết toán công trình xây dựng.

Sáng 24/4, lợi dụng vợ chồng anh Quang vắng nhà, con gái lớn đi học, ở nhà chỉ có cháu bé 11 tuổi, Quân lẻn vào phá két sắt lấy đi 16 triệu đồng, để lại hơn một triệu đồng tiền lẻ. Hành vi của Quân bị cháu bé phát hiện. Để bịt đầu mối, Quân bóp cổ nạn nhân, sau đó đưa xác vào nhà tắm, dựng hiện trường giả.

Trước ngày con trai bị sát hại, con chó giữ nhà bị câu mất, anh Quang đã kịp mang phần lớn số tiền gửi ngân hàng, để lại hơn 17 triệu đồng chi tiêu gia đình.

Giang Chinh