Sát hại bạn vì bị dọa bắn

Tây NinhPhạm Hữu Phước cự cãi với bạn nhậu, bị dọa "bắn" nên vào nhà lấy dao đâm anh này tử vong.

Ngày 4/9, Phước, 45 tuổi, bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt án chung thân về tội Giết người; phải bồi thường hơn 240 triệu đồng tiền ma chay, tổn thất tinh thần, cấp dưỡng cho hai con bị hại đến khi trưởng thành.

HĐXX nhận định Phước dù tỉnh táo, biết rõ bạn say rượu chỉ "dọa bắn" nhưng với bản tính côn đồ vẫn xuống tay sát hại, cần xử lý nghiêm.

Phạm Hữu Phước tại tòa. Ảnh: Nam An

Phước chỉ học đến lớp 5, sống bằng nghề làm thuê, từng có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, tối 18/2/2024, Phước đang ở nhà thì anh Lê Minh Tấn (vừa là bạn vừa là hàng xóm) đến rủ uống rượu. Do Phước từ chối nên anh Tấn ngồi uống một mình. Đến giữa khuya, anh này mệt, đến nằm võng và cự cãi với Phước vì không chịu uống rượu với mình.

Thấy bạn đút tay vào túi quần, Phước hỏi "làm gì đó?". Anh Tấn nói đùa "tao bắn mày à". Phước liền chạy xuống bếp lấy dao đâm bạn nhiều nhát. Nạn nhân bỏ chạy đến cửa thì ngã gục. Phước vứt dao trên bàn, thay quần áo dính máu rồi đi ngủ.

Đến sáng, Phước kéo thi thể bạn vào nhà một đoạn nhưng không nổi nên đến báo với gia đình nạn nhân, sau đó đi tự thú.

Nam An